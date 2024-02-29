Установлены подозреваемые в убийстве литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса

Генпрокурор информировала, что в ходе проводимого в Литве расследования были выявлены трое подозреваемых - военные 1 отдельной моторизированной бригады стрелков 1 корпуса армии непризнанной ДНР.

По данным прокуратуры, для того, чтобы начать уголовное преследование этих лиц заочно в феврале 2024 года прокурор Генпрокуратуры обратился в суд с просьбой признать их подозреваемыми в участии в военной агрессии России против Украины и в незаконном задержании, лишении свободы и убийстве Мантаса Кведаравичюса весной 2022 г. Суд признал всех троих подозреваемыми.

"Сейчас украинской прокуратуре передана просьба о помощи в выявлении места нахождения подозреваемых, вручении им постановления суда об их признании подозреваемыми, проведении допроса и других процессуальных действий", – сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.