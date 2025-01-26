Установлен температурный рекорд: максимальная температура воздуха достигла 7,2 градуса

Как сообщила Литовская гидрометеорологическая служба в Facebook, в субботу вечером воздух в этом городе прогрелся до 7,2 градуса тепла. До сих пор этот рекорд принадлежал Ниде, где самая высокая температура воздуха, зафиксированная пять лет назад, достигала 6,7 градуса.