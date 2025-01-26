2025.01.26 13:21

Установлен температурный рекорд: максимальная температура воздуха достигла 7,2 градуса

 
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
Žiemiški orai
Žiemiški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В субботу 25 января в Шилуте был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщила Литовская гидрометеорологическая служба в Facebook, в субботу вечером воздух в этом городе прогрелся до 7,2 градуса тепла. До сих пор этот рекорд принадлежал Ниде, где самая высокая температура воздуха, зафиксированная пять лет назад, достигала 6,7 градуса.

В воскресенье на северо-западе Литвы ожидается дождь. Ветер переменного направления, 5–10 м/с. Самая высокая температура составляет 3–8 градусов тепла.

В понедельник ночью во многих местах ожидаются осадки, в основном дождь, днем ​​местами небольшой дождь. Ветер ночью переменный, 5–10 м/с, днем ​​юго-западный, с переходом на юго-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью 0-4 градуса тепла, днем ​​3-7 градусов тепла.

Во вторник местами пройдут дожди, в основном небольшие. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с. Температура ночью 0-4 градуса тепла, днем - ​​4-9 градусов тепла.

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