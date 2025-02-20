2025.02.20 13:03

Установлен новый рекорд самой холодной ночи в этом году

 
ru.DELFI.lt
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Žiemos eskizai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

„В страны Балтии и Восточной Европы пришел антициклон Финья IV-ая“, – сообщает синоптик Эльвира Латвенайте. Правда, отметила, что пока холодный воздух на восток будет уходить медленно, особенно по ночам сохранится сильный мороз.

В ближайшие дни усилится ветер.

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„Похожая ветреная погода будет держаться и на следующей неделе, только морозы отступят. Только в начале недели по ночам морозы будут в восточной части Литвы.

По нынешним данным, со вторника начнутся осадки, в основном будет идти дождь, местами ледяной дождь. Ночью и днем будет выше нуля. Во второй половине следующей недели снова похолодает“, – сказала Латвенайте.

В четверг ночью в Молетай было -17,7 градусов, сообщает Литовская метеорологическая служба.

По его словам, это самая низкая температура зафиксированная в этом году.

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