Установлен новый рекорд самой холодной ночи в этом году

В ближайшие дни усилится ветер.

„Похожая ветреная погода будет держаться и на следующей неделе, только морозы отступят. Только в начале недели по ночам морозы будут в восточной части Литвы.

По нынешним данным, со вторника начнутся осадки, в основном будет идти дождь, местами ледяной дождь. Ночью и днем будет выше нуля. Во второй половине следующей недели снова похолодает“, – сказала Латвенайте.

В четверг ночью в Молетай было -17,7 градусов, сообщает Литовская метеорологическая служба.