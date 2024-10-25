Установилась стабильная погода: приятная осень задержится надолго

Особых осадков не ожидается. Днем будет 10-14 градусов тепла.

В ночь на субботу больше облаков будет на западе страны, на востоке останутся прояснения. Местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди. Температура опустится до 2-7 градусов тепла. Холоднее будет на востоке страны.

В субботу днем со стороны Балтийского моря придут низкие облака, прояснения ожидаются только местами. Кое-где ожидаются небольшие дожди. Воздух прогреется до 10-15 градусов.

В ночь на воскресенье будет пасмурно. Местами пройдут небольшие дожди. Кое-где прогнозируют туман. Ночь будет теплой - 5-10 градусов тепла.

В воскресенье днем будет облачно. Местами пройдут небольшие дожди. Будет 10-15 градусов тепла.