Установилась спокойная летняя погода: синоптики рассказали, что ждет на следующей неделе

Местами, в основном на северо-востоке, пройдут небольшие дожди. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В субботу Литва останется в зоне высокого атмосферного давления. Будет малооблачно. Вероятность осадков невелика. Во многих районах, в основном на западе, ожидается туман. Ночью будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла.

В субботу днем, особенно после обеда, облачность увеличится. Местами, особенно в Жемайтии и на севере, будут идти небольшие дожди. Местами возможны грозы. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

В ночь на воскресенье небо станет ясным, облаков в небе будет немного. Осадков не ожидается. Ночью будет 10–15, у моря 16–18 градусов тепла.