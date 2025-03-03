Успешная операция – литовец Ауримас Моцкус был спасен

В ночь с 28 февраля на 1 марта (Австралийское время) литовский путешественник Ауримас Моцкус попросил о помощи. В воскресенье вечером по литовскому времени его спасли военные Австралийского ВМФ. Delfi напоминает, что Моцкус планировал на своей лодке в одиночку переплыть Тихий океан от Сан-Диего до Брисбена. Тогда он стал бы первым человеком в мире, который преодолел этот океан в одиночку на лодке. Путь должен был занять 6–8 месяцев.