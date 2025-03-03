2025.03.03 07:19

Успешная операция – литовец Ауримас Моцкус был спасен

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt
Aurimas Mockus išgelbėtas
Aurimas Mockus išgelbėtas
ФОТО: Joint Operations Command

В ночь с 28 февраля на 1 марта (Австралийское время) литовский путешественник Ауримас Моцкус попросил о помощи. В воскресенье вечером по литовскому времени его спасли военные Австралийского ВМФ. Delfi напоминает, что Моцкус планировал на своей лодке в одиночку переплыть Тихий океан от Сан-Диего до Брисбена. Тогда он стал бы первым человеком в мире, который преодолел этот океан в одиночку на лодке. Путь должен был занять 6–8 месяцев.

Команда Ауримаса в пресс-релизе сообщила, что 2 марта, в 23 ч. по литовскому времени стало известно, что находившийся в океане Ауримас был спасен. Его подняли на борт военного корабля и там его осмотрели врачи. Пресс-секретарь команды сказала Delfi, что врачи подтвердили - никаких серьезных травм Ауримас не получил. Что с его лодкой, пока неизвестно.

Ауримаса на берег доставит военный корабль.

Команда Ауримаса благодарит австралийские службы за оперативность и посольство Литвы за помощь.

Австралийская служба безопасности на море в понедельник рано утром сообщила, что гордится усилиями, приложенными для спасения Моцкуса, находившегося в Коралловом море.

Она напомнила, что важно всегда иметь при себе аварийный фонарик, чтобы службы могли быстрее отреагировать в случае несчастья.

Служба поделилась видео операции по спасению.

Delfi напоминает, что гребец из Литвы Ауримас Моцкус, который намеревался переплыть Тихий океан на своей лодке Kuršis, попросил о помощи в ночь на субботу. Он попал в циклон Альфред недалеко от берегов Квинсленда. Море было бурным, ветер поднялся до 100 км/ч. Из Брисбена на помощь литовцу вышло спасательное судно ВМФ.

В субботу спасатели не заметили лодку Моцкуса, связались с ним. Он сообщил, что не пострадал, но очень устал.

Delfi напоминает, что до того как Ауримас попал в сложное положение он боролся с тайфуном.

Aurimas Mockus

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