Услуги стоматологов-гигиенистов стали более доступными

"Изменения помогут пациентам быстрее попасть на прием к гигиенисту полости рта, а медицинские учреждения получат больше средств из Фонда обязательного медицинского страхования на эти услуги. В случае необходимости учреждения смогут нанять дополнительных специалистов, чтобы обеспечить своевременное и качественное обслуживание пациентов", — сказал заместитель министра здравоохранения Ауримас Печкаускас.
С 1 января 2024 года максимальное количество населения, которое должен обслуживать гигиенист полости рта, снижено с 14 500 до 10 000 человек. В свою очередь, услуги гигиениста оплачиваются по более высокой ставке, которая поступает из Фонда обязательного медицинского страхования (PSDF). На эти цели будет выделяться дополнительно 3,3 млн евро в год.
Министерство напоминает, что из бюджета PSDF оплачивается работа гигиениста полости рта, а пациент должен оплатить использованные материалы, такие как лекарства, пломбы или другие стоматологические материалы, одноразовые принадлежности и т.д., в соответствии с количеством использованных материалов и стоимостью их приобретения. От оплаты материалов освобождаются дети, учащиеся дневных общеобразовательных школ, дневных отделений профессиональных училищ, но не старше 24 лет, а также социально незащищенные лица (при предъявлении справки из управления социальной защиты населения по месту жительства).