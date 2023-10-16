Ушла из жизни одна из акционеров Achemа Юрате Жадейкене

 
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Jūratė Žadeikienė
Jūratė Žadeikienė
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

13 октября ушла из жизни одна из акционеров Achemа Юрате Жадейкене, дочь покойного почетного гражданина Плунге Бронисловаса Лубиса, сообщил муниципалитет Плунгеского района.

Ранее СМИ сообщали, что Жадейкене родилась и училась в Каунасе, а до 2012 года работала там врачом.

Жадейкене - дочь Лубиса от первого брака.

После смерти отца в 2011 г. она получила в наследство 11% акций Achemos grupė. Кроме того, ей принадлежало около 15% акций клайпедской компании Bega. Она входила в число одних из самых богатых женщин в Литве.

По данным журнала TOP, в 2022 г. стоимость ее имущества составляла 155 млн. евро.

Жадейкене, по данным Плунгеского муниципалитета, была меценатом Международного дестиваля им. Михаила Огинского и других инициатив.

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