Ушла из жизни одна из акционеров Achemа Юрате Жадейкене

Ранее СМИ сообщали, что Жадейкене родилась и училась в Каунасе, а до 2012 года работала там врачом.

Жадейкене - дочь Лубиса от первого брака.

После смерти отца в 2011 г. она получила в наследство 11% акций Achemos grupė. Кроме того, ей принадлежало около 15% акций клайпедской компании Bega. Она входила в число одних из самых богатых женщин в Литве.

По данным журнала TOP, в 2022 г. стоимость ее имущества составляла 155 млн. евро.