Ушла из жизни диссидент, монахиня Нийоле Садунайте

О смерти Садунайте в социальной дети сообщила Аушра Поцене, а потом порталу подтвердила сестра Герарда-Эляна Шиляускайте, лауреат премии Свободы.

Нийоле-Фелиция Садунайте родилась 22 мая 1938 г. в Каунасе. В 1956 г. в Аникщай она окончила среднюю школу им. Йонаса Билюнаса, в 1970 г. в Вильнюсе – курсы медсестер. До 1974 г. работала в доме малютки.

В 1956 г. она вступила в подпольный женский монастырь Св. Девы Марии Непорочного зачатия в Паневежисе послушницей.

С 1972 г. активная сотрудница "Хроники Литовской католической церкви", постоянно ее преследовали сотрудники КГБ.

27 августа 1974 г. была арестована и на 10 месяцев закрыта в психиатрическую больницу в Вильнюсе, а затем в Новой Вильне. 17 июня 1975 г. приговорена по статье 68 ч. 1 УК ЛитССР к 3 годам ИТЛ в Мордовии и 3 годам ссылки в Сибирь; в ссылке работала медсестрой.