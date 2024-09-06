Ушел из жизни подписант Акта о независимости Литвы Владас Терляцкас

Владас Терляцкас родился 13 сентября 1939 г. в деревне Кривасалис (сейчас Игналинский район).
В 1946–1951 гг. он учился в местной начальной школе, в 1951–1958 гг. – в средней школе Линкмянай. В 1958 и 1959 гг. поступал в университет, но не попал ни в Вильнюсский университет, ни в Вильнюсский педагогический институт, несмотря на то, что хорошо сдал вступительные экзамены. Причина – антисоветская деятельность его брата Антанаса Терляцкаса.
В 1959–1961 гг. работал в Казахстане, в Карелии, на торфянике в Литве простым рабочим, геодезистом, работал над восстановлением ВПП в Вильнюсском аэропорту.
В 1961–1966 гг. учился на Экономическом факультете ВУ. Затем год проработал в Вильнюсском отделении Госбанка СССР. С осени 1967 г. преподавал в ВУ. Исследовал банковское дело межвоенной Литвы.
26 февраля 1976 г. в институте имени Н. А. Вознесенского (сейчас Санкт-Петербургский государственный экономический университет) защитил диссертацию на тему „Расширение безналичного расчета и возможности совершенствования этих возможностей“.
В 1986 г. получил степень доцента (спустя 10 лет после защиты диссертации, поскольку не выполнил требование вуза публично осудить деятельность брата Антанаса).
В 1989 г. возглавил группу создания в Литве самостоятельной денежной системы и системы кредитования.
4 марта 1990 г. был выбран депутатом Верховного Совета ЛССР. 11 марта 1990 г. голосовал за восстановление независимости Литвы.
В 1991–1993 гг. – консультант Центробанка Литвы, директор Научного центра.
С 2000 г. ушел на пенсию., продолжал научные исследования.
Терляцкас не был членом никаких политических организаций и партий.