2024.09.22 07:06

Ушел из жизни художник, лауреат национальной премии Валентинас Антанавичюс

 
ru.DELFI.lt
Valentinas Antanavičius
Valentinas Antanavičius

20 сентября на 89-м году жизни скончался художник, лауреат национальной премии культуры и искусства Валентинас Антанавичюс, – об этом сообщил портал 15min.

Валентинас Антанавичюс 1936 m.

1956–1962 г. – он учился в Вильнюсском государственном художественном институте. С 1966 г. участвовал в выставках в Литве и за границей. Был членом Литовского союза художников. Организовал 10 персональных выставок. В 1992 г. получил национальную премию.

Преподавал в Вильнюсской художественной академии. Был членом литовской комиссии, назначающей госпремии.

Творчество: работы хранятся в Литовском художественном музее; в каунасском Музее им. М.-К.Чурлёниса, в музее Мариенбургского замка в Польше; в Музей Зиммерли (США); в частных коллекциях в Литве и за границей.

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