Ушел из жизни художник, лауреат национальной премии Валентинас Антанавичюс

Валентинас Антанавичюс 1936 m.
1956–1962 г. – он учился в Вильнюсском государственном художественном институте. С 1966 г. участвовал в выставках в Литве и за границей. Был членом Литовского союза художников. Организовал 10 персональных выставок. В 1992 г. получил национальную премию.
Преподавал в Вильнюсской художественной академии. Был членом литовской комиссии, назначающей госпремии.
Творчество: работы хранятся в Литовском художественном музее; в каунасском Музее им. М.-К.Чурлёниса, в музее Мариенбургского замка в Польше; в Музей Зиммерли (США); в частных коллекциях в Литве и за границей.