Ушел из жизни бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас

Киркилас родился в 1951 году в Вильнюсе. С 1972 по 1978 г. работал реставратором в тресте по реставрации памятников.

В 1978 году кончил Вильнюсский педагогический университет (специальность литовский язык и литература), в 1982 – Вильнюсскую высшую партийную школу, в 2004 – г. Международную школу бизнеса в Вильнюсском университете.

В 1990–1992 гг Киркилас был помощником депутата Верховного Совета-Восстановительного сейма Литвы Альгирдаса Бразаускаса.

В 2006–2008 гг занимал пост премьер-министра Литвы.

В 1992–2020 гг депутат парламента Литвы.

В советское время был членом Коммунистической партии, до 2001 г. – Демократической партии труда Литвы, в 2001–2017 гг – Социал-демократической партии Литвы. В 2017 г основал Литовскую партию регионов.