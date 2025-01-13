Ушел из жизни актер Сергей Зиновьев

За 44 года работы в театре Зиновьев сыграл почти 80 ролей.
В одном интервью Зиновьев сказал: „Если честно, то я помню почти все роли. Они все запоминаются, особенно с возрастом словно выплывают откуда-то из глубин подсознания персонажи, которые играл когда-то давно. Я думаю, этот тот жизненный багаж, который будет с тобой всегда“.
Самые яркие роли Зиновьева последнего десятилетия: служащий синагоги, Парнес – Ш.Зелманович „Новообращенный. Граф Потоцкий из Вильнюса“ (режиссер Й.Вайткус, 2024), Дедушка – A.Яблонская „Семейные сцены“ (режиссер В.Марвин, 2023), Лейзер Вольф, мясник – Г.Горин „Поминальная молитва“ (режиссер В.Гурфинкель, 2021), Иосиф – A.Андреев „Семь пятниц фарисея Савла“ (режиссер Й.Вайткус, 2016) и др.