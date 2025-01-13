Ушел из жизни актер Сергей Зиновьев

В одном интервью Зиновьев сказал: „Если честно, то я помню почти все роли. Они все запоминаются, особенно с возрастом словно выплывают откуда-то из глубин подсознания персонажи, которые играл когда-то давно. Я думаю, этот тот жизненный багаж, который будет с тобой всегда“.