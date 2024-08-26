2024.08.26 17:08

Ушел из жизни 21-летний певец и композитор Мартинас Люджюс

 
ru.DELFI.lt
Mirė vos 21-erių dainininkas ir muzikos kūrėjas Martynas Liudžius
Mirė vos 21-erių dainininkas ir muzikos kūrėjas Martynas Liudžius
ФОТО: Socialinių tinklų nuotr., VidaPress

26 августа в социальных сетях появилось сообщение о том, что ушел из жизни 21-летний исполнитель и композитор Мартинас Люджюс. Об этом на Facebook сообщила журналистка Лилия Валаткене. Женщина сказала Delfi, что у молодого человека остановилось сердце.

„Это не выбор, это судьба... Хочется спрятаться, но не нахожу я здесь себе места...“, – это слова из песни Мартинаса „Я живу ночью“. 21-летнего талантливого композитора, красивого юношу, мечтавшего о светлом будущем поглотила черная дыра. Его последнее музыкальное произведение (...) прозвучало на открытии моей выставки „Заклятия“. Эта музыка будет звучать в Палангском музее до последнего дня сентября, но сам автор ее уже не услышит.

Фатальное совпадение, Мартинас написал эту музыку в ту ночь, когда во Франции ушел из жизни сын А.Мончиса, актер и режиссер Жан Христофор Мончис. Они не были знакомы, но объединились в вечности. Музыка стала призывом тоски. Мы остались по эту сторону. И только судьба определит, как и какими будем до того, как встретимся там.

Искренние соболезнования родителям Мартинаса и его самым близким (...). Покойся с миром, Мартинас“, – писала Валаткене.

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