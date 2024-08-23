„Урожай“, собранный читателями портала: фотографии лишают дара речи

Победителей выбрали путем жеребьевки, они получат подписку на Delfi Plius на полгода:
Рута Кайрене
Эгидиюс Пукяртас
Ольга Тарулене
Анжелика Лубинскене
Матас Рибикаускас
Поздравляем!
Представляем фотографии:
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Портал в минувшую пятницу объявил конкурс, пригласив жителей поделиться фотографиями „урожая“ грибов. Предлагаем читателям посмотреть, каким был „улов“ победителей конкурса.
Победителей выбрали путем жеребьевки, они получат подписку на Delfi Plius на полгода:
Рута Кайрене
Эгидиюс Пукяртас
Ольга Тарулене
Анжелика Лубинскене
Матас Рибикаускас
Поздравляем!
Представляем фотографии: