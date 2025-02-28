Уровень загрязнения воздуха в некоторых частях Литвы остается высоким

Прогнозируется, что существенное повышение уровня загрязнения воздуха сохранится в течение следующих нескольких дней.

„Уровень загрязнения окружающего воздуха твердыми частицами (ТЧ) по-прежнему повышен, и в городах сохраняется вероятность превышения суточного предельного значения ТЧ10. Ожидается, что ситуация с качеством воздуха улучшится 2 марта, и превышений норм быть не должно“, - сообщило агентство в Facebook.

По данным карты загрязнения воздуха, значительное увеличение количества твердых частиц в воздухе зафиксировано в некоторых районах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Паневежиса, а также в Мажейкяе, Науйойи-Акмяне, Кедайняе и Йонаве.