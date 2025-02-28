2025.02.28 12:10

Уровень загрязнения воздуха в некоторых частях Литвы остается высоким

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Oro tarša Vilniuje
Oro tarša Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Агентство по охране окружающей среды сообщило, что в пятницу в Литве по-прежнему фиксируется чрезвычайно высокий уровень твердых частиц.

Прогнозируется, что существенное повышение уровня загрязнения воздуха сохранится в течение следующих нескольких дней.

„Уровень загрязнения окружающего воздуха твердыми частицами (ТЧ) по-прежнему повышен, и в городах сохраняется вероятность превышения суточного предельного значения ТЧ10. Ожидается, что ситуация с качеством воздуха улучшится 2 марта, и превышений норм быть не должно“, - сообщило агентство в Facebook.

По данным карты загрязнения воздуха, значительное увеличение количества твердых частиц в воздухе зафиксировано в некоторых районах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Паневежиса, а также в Мажейкяе, Науйойи-Акмяне, Кедайняе и Йонаве.

Жителям этих местностей в эти дни рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе и держаться подальше от источников загрязнения окружающего воздуха.

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