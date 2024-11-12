2024.11.12 10:08

Уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве продолжает расти

 
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ELTA
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Peršalimas
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

За неделю общий уровень заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и заболеванием COVID-19 (коронавирусной инфекцией) в Литве увеличился и составил 1043,8 случая на 100 тыс. жителей, неделей ранее он составлял 878,1 случая, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

По данным НЦОЗ, 4-10 ноября самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Тельшяйском уезде, самый высокий – по-прежнему в Вильнюсском районе. Эпидемический уровень заболеваемости не был достигнут ни в одном самоуправлении.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 2 человека, из-за COVID-19 госпитализированы 72 человека, из них 5 находятся на лечении в отделении интенсивной терапии.

Смертельных исходов от гриппа не зафиксировано, Covid-19 унес 5 жизней. По данным НЦОЗ, все они были старше 79 лет.

Эксперты в области здравоохранения напоминают, что самая надежная защита от гриппа и коронавируса – это вакцинация. От обоих заболеваний рекомендуется сделать прививку за один визит к врачу. Особенно рекомендуется вакцинироваться людям, принадлежащим к группам риска.

По данным НЦОЗ, за сентябрь и октябрь от гриппа бесплатно привиты 146 747 человек, принадлежащих к группам риска.

Во избежание возможности заражения и с целью сохранения здоровья НЦОЗ напоминает жителям не забывать принимать меры по профилактике инфекционных заболеваний. Специалисты рекомендуют мыть руки, если нет возможности вымыть их водой с мылом – продезинфицировать. Также важно соблюдать этикет при кашле и чихании, не прикасаться к поверхностям, которые могут быть заражены вирусами, не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.

НЦОЗ также напоминает, что, если вы чувствуете симптомы простуды (головная боль, боль в горле, заложенность носа или насморк и т. д.), оставайтесь дома или работайте из дома, не путешествуйте, не посещайте места скопления людей, избегайте контактов с другими лицами или наденьте медицинскую маску либо респиратор, обратитесь к своему семейному врачу и следуйте его рекомендациям.

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