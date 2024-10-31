2024.10.31 16:09

Уровень безработицы в еврозоне в сентябре достиг 6,3%

 
ru.DELFI.lt
ELTA
nedarbas
nedarbas
ФОТО: Shutterstock

Уровень безработицы в еврозоне в сентябре остался таким же, как и в августе, и составил 6,3 проц., такая же ситуация наблюдается во всем Евросоюзе (ЕС), где безработица составила 5,9 проц., сообщает Евростат. Уровень безработицы в Литве в сентябре не изменился и составлял 7,9 проц.

По данным Евростата, число безработных в 20 странах еврозоны в сентябре составило около 10,8 млн. По сравнению с августом это на 13 тыс. человек больше. Тогда как по сравнению с сентябрем 2023 года в еврозоне было на 330 тыс. меньше безработных.

В то время во всем ЕС в сентябре было 13 млн безработных. По сравнению с августом 2024 года число безработных в ЕС выросло на 61 тыс., а по сравнению с сентябрем 2023 года их стало на 226 тыс. меньше.

В сентябре 2024 года в Литве было 123 тыс. безработных, на 4 тыс. больше, чем в августе и на 12 тыс. больше, чем в сентябре 2023 года, когда их было 111 тыс.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Испании – 11,2 проц., самый низкий – в Чехии, где он составил 2,8 проц.

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