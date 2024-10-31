Уровень безработицы в еврозоне в сентябре достиг 6,3%

По данным Евростата, число безработных в 20 странах еврозоны в сентябре составило около 10,8 млн. По сравнению с августом это на 13 тыс. человек больше. Тогда как по сравнению с сентябрем 2023 года в еврозоне было на 330 тыс. меньше безработных.

В то время во всем ЕС в сентябре было 13 млн безработных. По сравнению с августом 2024 года число безработных в ЕС выросло на 61 тыс., а по сравнению с сентябрем 2023 года их стало на 226 тыс. меньше.

В сентябре 2024 года в Литве было 123 тыс. безработных, на 4 тыс. больше, чем в августе и на 12 тыс. больше, чем в сентябре 2023 года, когда их было 111 тыс.