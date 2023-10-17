Уровень бедности в Литве не меняется с момента вступления в ЕС – около 20%

"С начала вступления в ЕС у нас до сих пор не было очевидного прорыва в сфере снижения уровня бедности, несмотря на то, что задачи поставлены амбициозные. Хотелось бы надеяться, что до 2025 и 2030 г. мы их изменим", – сказала Адомавичене 17 октября.

"По этому показателю наша страна выглядит хуже всего. В 2022 г. мы были на пятом месте по риску уровня бедности среди жителей, но был момент, когда мы занимали 3 место. Хотелось бы приблизиться к среднему показателю по ЕС", – прибавила она.

По данным Адомавичене, в 2004 г. уровень бедности в Литве составлял 19,1%, в 2022 г. - 20,2%, в 2023 г. – 19,9%.

Средний показатель по ЕС в 2022 г. был 16,5%.

Кроме того, в Литве по-прежнему существует большое неравенство доходов, этот коэффициент в ЕС составляет 4,74, а в Литве – 6,4.

Адомавичене сказала, что утверждено стремление к тому, чтобы до 2025 г. этот коэффициент составил 5,7, а до 2030 г. – 5.