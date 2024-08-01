Ураган опустошил кладбища в Паневежисе: говорят, такого зрелища еще не видели

„Поскольку деревья упали, мы пока не можем точно сказать, насколько повреждены могилы. Точное количество пострадавших могил будет определено после уборки деревьев. Кладбища осмотрены, сфотографированы, о них будут проинформированы люди, присматривающие за ними. <...> Ситуация в городе такова, что всего насчитывается более 200 поваленных, сломанных или каким-либо образом поврежденных деревьев. Их приводят в порядок, работы начались во вторник, после того как ветер немного утих и погодные условия улучшились. <...>В настоящее время в городе сформированы четыре бригады, которые проводят работы по очистке и уборке. Намечается, что люди будут работать и в субботу. Работы займут время и потребуют осторожности, поэтому сложно сказать, когда именно они закончатся, но приступить к уборке кладбища планируется только в начале следующей недели, потому что сейчас приоритет за городом“, - заявила в комментарии Delfi В.Кучите.