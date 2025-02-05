Упразднение наличного расчета в общественном транспорте столицы – нарушение, но компания менять порядок не намерена

В решении сказано, что такое решение муниципалитета создало дополнительные трудности для людей, которые не пользуются приложениями и бесконтактными картами, в некоторых случаях такие люди вообще не могут купить билет.
„Невозможность заплатить за проезд, не используя приложения или бесконтактной карты, дискриминирует некоторых жителей и гостей города, кроме того, такие люди несут дополнительные расходы. Такое может произойти, когда люди в силу объективных причин не пользуются цифровыми технологиями. Соответственно они не могут равноправно пользоваться транспортом и скидками“, – сказала ВРИО парламентского контролера Йолита Милювене.
Напомним, что с 1 сентября 2024 года проезд в общественном транспорте столицы можно оплатить только с помощью приложений m.Ticket, Trafi, а также бесконтактной банковской карты или карты „Вильнечё“. Такое решение принял вильнюсский горсовет.
Возмущенный новым порядком житель обратился в службу контролера равных возможностей, заявив, что это дискриминация жителей по возрасту и социальному положению. Он сказал, что не каждый пожилой человек может себе позволить смартфон и не каждый может научиться им пользоваться. Кроме того, многие люди получают пенсию наличными и вообще не пользуются банковскими картами.
Он также жаловался, что при покупке билета в транспорте, невозможно купить льготные билеты.
Служба контролера обратилась в компанию JUDU (муниципальную компанию Susisiekimo paslaugos) с просьбой обосновать принятое решение. Представители компании сказали, что от наличного расчета отказались, чтобы облегчить работу водителей, повысить безопасность пассажиров и уменьшить расходы на администрирование.
Кроме того, указали, что водители продавали всего 5% всех билетов, а билеты у водителей чаще всего покупали люди до 55 лет (информация получена путем опроса водителей). У большинства людей этой возрастной группы есть банковские карты, поэтому такая форма расчета удобнее.
На вопрос, почему в транспорте не продают билеты со скидками, представители JUDU сказали, что они опирались на опыт 53 европейских городов, которые по размеру напоминают Вильнюс. В 15 из них применяется такой порядок.
Желающим оплатить услугу наличными представители JUDU предлагают пользоваться услугами киосков, их в городе 48, или другими точками продажи билетов - их 167.
Милювене высказала сомнение в связи с тем, что такие киоски и точки продажи билетов находятся рядом с остановками.
Она заметила, к примеру, что от больницы в Лаздинай до ближайшего магазина, где можно купить билет, надо пройти не меньше 700 метров, а от торгового центра до остановки еще 300 метров. Кроме того, чтобы купить билет в киоске надо купить карту Vilniečio, а она стоит денег и не всегда нужна людям, которые не живут в столице.
„Очевидно, что километр - достаточно большое расстояние, это ограничивает возможность пользования общественным транспортом, особенно, если речь идет о пожилых людях со слабым здоровьем, которые к тому же не ориентируются с помощью разных гаджетов. Очень возможно, что таких мест, где доступность общественного транспорта ограничена, в городе есть больше“, – сказала Милювене.
Она подвергла критике и аргумент JUDU об опыте других городов Европы, ведь не было представлено, на каком основании там действуют такие решения, к примеру, распространение гаджетов среди населения, альтернативные способы приобретения билетов и др.
Милювене обратила внимание на то, что, согласно исследованиям, в Литве цифровые технологии малодоступны для пожилых людей, большая их часть привыкла пользоваться наличными.
К примеру, Государственное агентство данных сообщает, что два года назад всего 32% людей старше 65 лет хотя бы раз пользовались гаджетами, а, по данным „Содры“, пенсию наличными на дому получают больше 120 000 пенсионеров.
Кроем того, по данным агентства FRA, в группе старше 65 лет в Литве основными навыками в сфере цифровых технологий обладали только 13% респондентов.
Милювене указала, что Вильнюсский муниципалитет должным образом не следовал установкам закона о равенстве возможностей.
Муниципалитету рекомендовано создать условия для приобретения билетов в общественном транспорте не только электронным способом.
Ознакомившись с рекомендацией, представители муниципалитета ответили службе, что менять порядок не намерены.