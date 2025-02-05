Упразднение наличного расчета в общественном транспорте столицы – нарушение, но компания менять порядок не намерена

Напомним, что с 1 сентября 2024 года проезд в общественном транспорте столицы можно оплатить только с помощью приложений m.Ticket, Trafi, а также бесконтактной банковской карты или карты „Вильнечё“. Такое решение принял вильнюсский горсовет.

„Невозможность заплатить за проезд, не используя приложения или бесконтактной карты, дискриминирует некоторых жителей и гостей города, кроме того, такие люди несут дополнительные расходы. Такое может произойти, когда люди в силу объективных причин не пользуются цифровыми технологиями. Соответственно они не могут равноправно пользоваться транспортом и скидками“, – сказала ВРИО парламентского контролера Йолита Милювене.

В решении сказано, что такое решение муниципалитета создало дополнительные трудности для людей, которые не пользуются приложениями и бесконтактными картами, в некоторых случаях такие люди вообще не могут купить билет.

Служба контролера обратилась в компанию JUDU (муниципальную компанию Susisiekimo paslaugos) с просьбой обосновать принятое решение. Представители компании сказали, что от наличного расчета отказались, чтобы облегчить работу водителей, повысить безопасность пассажиров и уменьшить расходы на администрирование.

Возмущенный новым порядком житель обратился в службу контролера равных возможностей, заявив, что это дискриминация жителей по возрасту и социальному положению. Он сказал, что не каждый пожилой человек может себе позволить смартфон и не каждый может научиться им пользоваться. Кроме того, многие люди получают пенсию наличными и вообще не пользуются банковскими картами.

Милювене высказала сомнение в связи с тем, что такие киоски и точки продажи билетов находятся рядом с остановками.

На вопрос, почему в транспорте не продают билеты со скидками, представители JUDU сказали, что они опирались на опыт 53 европейских городов, которые по размеру напоминают Вильнюс. В 15 из них применяется такой порядок.

Кроме того, указали, что водители продавали всего 5% всех билетов, а билеты у водителей чаще всего покупали люди до 55 лет (информация получена путем опроса водителей). У большинства людей этой возрастной группы есть банковские карты, поэтому такая форма расчета удобнее.

Она заметила, к примеру, что от больницы в Лаздинай до ближайшего магазина, где можно купить билет, надо пройти не меньше 700 метров, а от торгового центра до остановки еще 300 метров. Кроме того, чтобы купить билет в киоске надо купить карту Vilniečio, а она стоит денег и не всегда нужна людям, которые не живут в столице.

„Очевидно, что километр - достаточно большое расстояние, это ограничивает возможность пользования общественным транспортом, особенно, если речь идет о пожилых людях со слабым здоровьем, которые к тому же не ориентируются с помощью разных гаджетов. Очень возможно, что таких мест, где доступность общественного транспорта ограничена, в городе есть больше“, – сказала Милювене.