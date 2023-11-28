Управление по защите прав потребителей: игрушки из слайма опасны

 
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ФОТО: Shutterstock

Государственное управление по защите прав потребителей (VVTAT) завершило программу проверки игрушек из слайма (слайм (англ. Slime — «слизь») — вязкий желеобразный материал), чтобы убедиться, что игрушки этой категории, представленные на литовском рынке, безопасны и соответствуют установленным требованиям.

В ходе программы отделы надзора за рынком Вильнюсского, Каунасского, Клайпедского и Шяуляйского регионов VVTAT отобрали более десяти игрушек из слайма, которые были отправлены на проверку в Национальную лабораторию общественного здоровья.

Половина проверенных образцов была признана несоответствующей по химическим свойствам, т.е., содержание бора выделяемого из игрушки превышало предельное значение (300 мг/кг), установленное Техническим регламентом о безопасности игрушек.

Учитывая, что бор может нанести вред здоровью, сообщается, что эти игрушки представляют риск отравления для детей.

Управление по защите прав потребителей запретило размещение на рынке этой опасной продукции, предписала изъять ее из продажи и у потребителей. А затем утилизировать в соответствии с требованиями.

По результатам Программы планируется проведение дальнейших проверок игрушек данной категории. Информация об игрушках из слайма, признанных небезопасными, публикуется на сайте Государственное управление по защите прав потребителей в разделе "Опасная продукция" (Pavojingi produktai).

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