Уникальный уголок Вильнюса может превратиться в еще один Гульбинай: планы предпринимателей удивляют

В 2020 г. ЗАО Saulės agra на аукционе Имущественного банка купило Бельмонтский конезавод. Муниципалитету был представлен проект изменения территории. На участке, где всегда был только конезавод, планируется построить дома отдыха и что-то вроде санатория. Это уменьшит территорию конезавода.
Энтузиасты конного спорта подняли вопрос, не появится ли здесь еще один квартал Гульбинай? Кроме того, на участке не останется некоторых важных объектов, без которых конезавод не сможет функционировать.
Представитель застройщика Рамунас Тубялис сказал, что все делается на законных основаниях и критика необоснована. По его словам, здания для отдыха предназначены для энтузиастов конного спорта, а конезавод будет работать и станет современнее.
Архитектор, с которым общался журналист Delfi, поднял вопрос, почему в лечебном заведении запланированы такие большие кабинеты - вполне возможно, что здание сделают элитным жильем. Эти здания смогут продать как отдельные единицы и оборудовать в низ квартиры. Тогда в Бельмонтасе, как в Гульбинай, появится элитный квартал.
У Вильнюсского муниципалитета проект также вызвал вопросы, поэтому его не одобрили. Однако директор Павильнисского регионального парка Йоланта Раджювене поставила свою подпись, согласовав проектные предложения. Муниципалитет ждет ее объяснений.
Служба охраняемых территорий также критически оценила проект.
Напомним, что государственную землю в Павильнисском региональном парке сдали в аренду при условии, что там останется конезавод, а любые постройки - уменьшат его территорию.
Здания конезавода сейчас принадлежат ЗАО Saulės agra. Глава компании - Рамунас Тубялис. У компании три акционера: 50% принадлежат Тубялису, по 25% – Елене Ашкелович и Ришарду Радзевичу.
Конезавод проектирует ЗАО Projektavimas. Эта компания принадлежит Радзевичу. Часть проекта готовит Малое товарищество Sprik.
Площадь участка 3.3017 га. Назначение – территория общего пользования и рекреационная территория.
В проекте указано, что на территории после обновления будут административное здание (площадь – 1358,64 м2), ипподром (площадь – 2231,35 м2), конюшни (площадь – 1910,02 м2), здание медицинско-оздоровительного назначения (площадь – 6483,85 м2), здание для отдыха (площадь – 5904,77 м2), здание для отдыха (площадь – 1274,05 м2).
У архитектора, с которым говорил Delfi, эти планы вызвали ряд вопросов (архитектор просил не называть его имя).
"Здание медицинско-оздоровительного назначения, по моему мнению, теоретически может стать квартирами. Кабинеты врачей там очень большие: 50-60 кв. м на первом этаже. На третьем этаже, где квартиры бывают самые дорогие - уже 150 кв. м. Что касается зданий для отдыха, они тоже могут быть переоборудованы в жилые - для гостиницы такие апартаменты слишком велики. Там помещения 50-60 кв. м. Это 2-3-комнатная квартира. Верхние двухэтажные – 100 кв. м. Огромные апартаменты. На схемах нет планировки, поэтому функцию трудно понять. Если квартира экономического класса достигает размера 50 кв. м, то здесь уже могут быть квартиры более роскошные.
Еще один момент – слишком много мест для парковки у медицинско-оздоровительного помещения. У зданий для отдыха тоже большой паркинг. Если это гостиница, требуется меньше мест. Кроме того, нет места административной стойки", - заметил архитектор.
Он сравнил Бельмонтас с Гульбинай - если на государственной земле здания для отдыха станут жилыми домами, то ситуация будет идентичная.
Президент Литовской федерации конного спорта Сигитас Паулаускас был удивлен происходящим. По его словам, ранее, когда он интересовался, Павильнисский региональный парк исключал любое новое строительство на этом участке, а сейчас согласовал проект.
Он заметил, что если бы во время проведения аукциона было указано, что на участке можно строить здания, не связанные с работой конезавода, то и цена участка была бы выше, и участников было бы больше.
Генсек федерации Гинтаре Шаките сказала, что планы на этой территории вызывают у них беспокойство. Если бы проект был одобрен, то для деятельности конезавода осталось бы слишком мало места. Федерация выступает против строительства предложенных зданий для рекреации и медицинско-оздоровительных целей.
Федерация отметила, что в проекте нет зданий необходимых для функционирования конезавода - склада для опилок, соломы (другой подстилки), нет места, предназначенного для хранения навоза, помещения для трактора и другой необходимой техники и т.д. Без перечисленных объектов конезавод не может функционировать.
Свои замечания и протест федерация изложила в письме муниципалитету от 25 января 2024 г. Муниципалитет и сам обращался в федерацию, чтобы получить ее оценку проекта.
Представитель Государственной службы охраняемых территорий Диана Букаускайте также поделилась замечаниями службы: плохо оценили угол склонов, слишком тесная застройка для охраняемой территории, слишком много парковочных мест (целых 233).
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что муниципалитет потребовал от Павильнисского регионального парка объяснений, чтобы услышать, на каком основании проект был согласован. Сам муниципалитет проект отклонил.