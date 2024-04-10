Уникальная возможность: экскурсии по подземельям Вильнюса

"По случаю 5-летия мы хотим открыть для жителей "глубинные слои", – сказала инициатор проекта Соната Гришкене.

Слышали ли вы о костеле, в подвале которого есть целебный источник? Или о ресторане со старинной коллекцией ключей? Ходили ли вы в библиотеку, которая находится в бывшем дворце Софии и Юзефа Тышкевичей, а может были в бункере времен холодной войны?

Во время экскурсии желающим покажут 30 мест, в которые не попадают лучи солнца: подвалы гостиниц, подземелья библиотек и музеев, наследие индустриальных районов и др.

Регистрация будет объявлена с 16 апреля.

20 апреля в Лепкальнисском водохранилище можно увидеть свето- и звукоинсталляцию Максимилиана Опришки (Fume) Impusle.

В перформансе смогут участвовать все желающие, регистрация не требуется.