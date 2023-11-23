Уникальная трансплантация в клинике Сантарос: одновременная пересадка печени и почки

"В нестандартных клинических случаях, особенно редких и сложных, возможны решения, которые позволяют пациенту выжить и улучшить качество его жизни", — сказала док. Эдита Каженайте, доцент, руководитель Центра гепатологии, гастроэнтерологии и диетологии Университетской клиники Сантарос

Пересадка печени и почки проводилась в одной операционной, причем сначала пересаживалась печень, а затем почка.

"Пересадка печени заняла 6 часов, пересадка почки — до 3 часов, причем трансплантации проводились одна за другой, — рассказал доктор Виталий Соколов, хирург-трансплантолог Центра абдоминальной и онкохирургии. — Технически трансплантации были обычными, одна за другой: абдоминальных хирургов заменили урологи, но анестезиологам пришлось сложнее, поскольку во время обеих трансплантаций работала одна и та же бригада".