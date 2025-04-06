Уничтожить идентичность и сломить сопротивление: как и зачем тоталитарные режимы похищали и депортировали украинских детей

Только через три года ссылки Софии Колодривской разрешили написать родным письмо. Тогда они впервые узнали, что София и Люба живы. В 1946 году к ним в Тюменскую область неожиданно приехал отец Софии, Василий Стрельчук, чтобы забрать внучку на родину. Но Люба не хотела возвращаться домой без мамы. В итоге решили попытаться уехать обратно все втроем. Дорога была трудной: с Сытомино до Тюмени плыли на пароходе, скрываясь в каюте, а оттуда неделю товарным поездом до Москвы. В столице у них закончились деньги. Три дня беглецы, еле живые, сидели на вокзале. Любовь собирала под столами остатки хлеба, просила еду у русских солдат, которые массово возвращались с фронта. Там случайно встретили землячку с сыном, которых тоже депортировали. Они возвращались на Буковину. Женщина помогла беглецам, купила билеты на поезд в город Новоселица Черновицкой области, а оттуда лошадьми Василий, София и Любовь добрались в родное село.