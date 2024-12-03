Уму непостижимое предложение застройщика: к квартире в Клайпеде прилагается подарок - собака

Глава укмергского приюта для животных Klajūnas Илма Германене оценила это предложение так: „Самая многочисленная община в мире - это „де*илы“ и скорее всего их база находится в Danės krantas, поскольку предлагать животное в подарок - это ниже плинтуса. Может, ребенка предложат? Предложите еще и младенца. Почему бы и нет? Берешь квартиру – в подарок новорожденный. Чем плохо? Животное – не вещь, не подарок, оно не должно быть довеском к чему-то. Животное - это член семьи, его приобретение должно быть продумано во всех мелочах. Человек должен хотеть завести животное, это не должен быть довесок к квартире, машине или еще чему-то. Конечно, это вызвало возмущение, животное здесь как новая мебель в квартире“.