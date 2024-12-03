Уму непостижимое предложение застройщика: к квартире в Клайпеде прилагается подарок - собака

Застройщик утверждает, что покупателям квартир подарят щенков ответственных заводчиков, зарегистрированных в Государственной продовольственно-ветеринарной службе и Литовском товариществе кинологов. Покупателям квартир обещают вручить и документы на щенка.
„Четвероногих друзей подарят только тем семьям, которые хотят их завести и понимают, что такое решение очень ответственный шаг. Другим будущим владельцам квартир мы сделаем скидку“, – сказано в предложении.
Те, кто мечтает о домашнем питомце, такое предложение может показаться привлекательным, однако община любителей животных возмущена. Она заявляет, что это безответственное решение, а такие предложения - это шаг к увеличению числа животных в приютах. Поэтому застройщика просят отозвать эту акцию.
Глава укмергского приюта для животных Klajūnas Илма Германене оценила это предложение так: „Самая многочисленная община в мире - это „де*илы“ и скорее всего их база находится в Danės krantas, поскольку предлагать животное в подарок - это ниже плинтуса. Может, ребенка предложат? Предложите еще и младенца. Почему бы и нет? Берешь квартиру – в подарок новорожденный. Чем плохо? Животное – не вещь, не подарок, оно не должно быть довеском к чему-то. Животное - это член семьи, его приобретение должно быть продумано во всех мелочах. Человек должен хотеть завести животное, это не должен быть довесок к квартире, машине или еще чему-то. Конечно, это вызвало возмущение, животное здесь как новая мебель в квартире“.
На вопрос, как часто подаренные животные оказываются в приютах, она ответила: „Если такое решение не было обдуманным, то в 100% случаев“.
„Я приведу простой пример. Из нашего опыта. Собака безответственных хозяев, за которой плохо смотрели, которую не стерилизовали, привела 4 щенят. Владельцы дали объявление - отдаем щенят в хорошие руки. Щенки не привитые, блохастые, неважно, но дарят, в хорошие руки. Желающих забрать - масса, десятки – мы хотим, мы возьмем, нам привезите. Мы забрали в приют всех, это реальная история 2-месячной давности, разместили другое объявление - щенки без блох, глистов, привиты, с микросхемами, дарим с подписанием договора семья, которые приняли серьезное решение завести домашнего питомца. Угадайте, скольких мы подарили?
Один еще живет у нас, ведь надо подумать, заполнить анкету, ведь это не игрушка на день, надо кормить, лечить, это живое существо, которое будет долго жить, тут все желающие и хорошие руки пропадают. А в Facebook полно объявлений о том, что дарят животных. Посмотрите, сколько из них потом оказывается на улице. 90% – на улице, 10% – в приютах. Приюты переполнены, мест нет. Все“, – поделилась печальным опытом собеседница.
Германене считает, что в подобной акции не будет участвовать ответственный заводчик собак.
„Нормальный, официальный заводчик, который ответственно заботиться о щенках своих питомцев, ездит на выставки, подбирает пару, такой чертовщиной заниматься не будет. Но не забывайте простую вещи, в нашей стране сейчас узаконены и те, кто разводит всех подряд. Мы прекрасно знаем, как „работают“ такие заводчики. Мы знаем, что есть нечестные ветеринары – полный интернет примеров, когда выдают липовые документы, ненастоящие паспорта, не прививают, ничего не делают, но ставят печати.
То, что зарегистрированы в ГПВС - не значит, что это нормальные заводчики. Это те же прежние нелегалы (...). Все. Даю 100%, что это щенки обычных заводчиков, которые пытаются всучить кому-то своих щенков, нормальный заводчик таким заниматься не будет“, – заметила Германене.
Она считает, что будущим покупателям не стоит брать такой подарок.
„Пусть лучше дают скидку, красивую мебель. За цену породистого щенка можно подарить телевизор с жидкокристаллическим монитором. Я не рекомендую брать таких щенков, щенок не должен быть подарком, довеском к квартире, одежде, автомобилю. Это должно быть обдуманное решение“, – сказала Германене.
Delfi не удалось связаться с представителями Danės krantаs.