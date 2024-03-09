Уму непостижимая история: мать полгода жила в квартире, где находилось тело ее скончавшегося сына

По данным полиции, мать жила в квартире с умершим сыном около полугода, соседи называют более длительный срок.

"Год жила с покойником. Как она могла?" – вопрошала одна из соседок.

Кто-то из соседей сообщил в полицию, что давно не видит вернувшегося к матери сына.

"Люди сообщили, что он пропал", – сказала социальный работник Дангуоле Томкунене.

Мать пропавшего говорила соседям, что сын спит.

Начальник полиции Пасвальского района Эйнис Куджма сказал, что скончавшийся не работал, других родственников у семьи нет, поэтому никто не заметил, что он пропал.

"Время от времени он уезжал на заработки за границу", – сказал полицейский.

Социальных работников в квартиру женщина не впускала, от помощи отказывалась. Полиция и социальные работники смогли попасть в квартиру 83-летней женщины только благодаря ее близкой подруге.