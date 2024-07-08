Умер журналист и писатель Виталий Каракорский

"Сегодня в лучший мир ушел мой папа Виталий Каракорский. Как настоящий патриот Литвы Виталий выбрал 6 июля (День государственности – коронации Миндаугаса – Delfi), - в субботу вечером на странице покойного в социальной сети написал его сын Даниэль.
Виталий Каракорский родился в Бобруйске. Затем переехал в Литву, где с начала 90-х жил в Вильнюсе. Работал на Литовском радио и телевидении над созданием передач о литваках, белорусах, внес весомый вклад и в другие телевизионные проекты на языках национальных общин, редактировал аналитическую передачу на литовском языке „Faktų aNATOmija“ (аНАТОмия фактов), был автором ряда документальных фильмов.
За твердую гражданскую позицию, толерантность и за взаимопонимание между этническими общинами Литвы в 2015 году журналист был награжден премией Стасиса Лозорайтиса как редактор передачи для и о евреях Литвы „Менора“, которая транслируется в эфире Литовского радио и телевидения.
"Называть вещи своими именами сложно, но мы стараемся это делать“, - говорил тогда в интервью Delfi В. Каракорский о своей работе, гражданской позиции и толерантности. - Что касается толерантности, то это такое тяжелое занятие, иногда даже неприятное. Слово терпимость, от слова „терпеть“ — даже то, что не нравится иногда. Но я думаю, что тут действует принцип врачебно-хирургический „не навреди“. И если им руководствоваться и при этом не врать, то получается хороший результат“.
В. Каракорский сотрудничал с порталом Delfi, его статьи и комментарии на актуальные, исторические и темы межнациональных отношений можно прочитать в литовских (Veidas, Balsas), независимых белорусских и СМИ на русском языке.
Благодаря блестящей эрудиции, широкому кругозору, точности суждений и владению разными языками В. Каракорский был частым гостем русской и беларусской служб "Радио Свобода“ и многих других как международных, так литовских СМИ, принимал участие в беларусских медийных проектах в Литве и белорусской общественной деятельности. Был членом Союза белорусских писателей.
Голос Виталия Каракорского был хорошо узнаваем и знаком слушателям радио Vilniaus varpas (Вильнюсский колокол) c 1991 года, когда после январских событий группа журналистов, ведущих, музыкантов и актеров объединили свои усилия для вещания в Литве.
Радиостанция рассказывала о кардинальных переменах в жизни Литвы, актуальных событиях, затрагивала темы политики, истории, экономики, культуры, психологии, транслировала передачи для детей, также вещала на польском и русском языках, знакомила с джазом, классической, популярной и кантри-музыкой.
В 2008-2009 гг. Виталий Каракорский возглавлял Совет национальных общин Литвы при Департаменте национальных меньшинств и эмиграции, позже входил в состав Совета, что было залогом активного и живого обсуждения важных для национальных общин вопросов использования родного языка, вещания, образования, гражданского и политического участия в жизни Литвы. Также был членом Совета еврейской общины.
Виталию Каракорскому было 66 лет.