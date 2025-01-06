2025.01.06 09:20

Умер митрополит Виленский и Литовский на покое Хризостом

 
ru.DELFI.lt
Митрополит Виленский и Литовский Хризостом
Митрополит Виленский и Литовский Хризостом
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

В ночь на 6 января на 91-м году скончался находившийся на покое в Вильнюсе митрополит Хризостом (в миру Георгий Мартишкин). Он возглавлял Литовскую Православную Церковь более двух десятков лет – с 1990 по 2010 год.

Владыка Хризостом вписал свое имя в историю Литвы, активно поддержав стремление её народа к свободе и независимости. Во время трагических событий в Вильнюсе в январе 1991 года он решительно осудил действия властей СССР и впоследствии был удостоен государственной награды Литвы – медали „В память 13 января“.

После ухода в 2010 году на покой митрополит Хризостом отстранился от любой публичной деятельности и полностью сосредоточился на молитве, продолжая посещать богослужения в восстановленном им храме во имя Рождества Христова в Букишках на окраине Вильнюса.

По словам предстоятеля Литовской Православной Церкви митрополита Виленского и Литовского Иннокентия, почивший митрополит Хризостом был исключительно яркой личностью.

"Это был человек, абсолютно преданный своей Матери-Церкви, самоотверженно боровшийся за ее интересы в самые трудные для нее времена. Он был очень мудрым человеком, умевшим найти выход из очень сложных ситуаций, встречавшихся в его архиерейской практике. Владыка Хризостом был человеком смелым и мужественным. Несмотря на внешнюю строгость он был также человеком исключительной доброты", - сказал митрополит Иннокентий.

Попрощаться с митрополитом Хризостомом могут все желающие в течение двух дней 6 и 7 января в Свято-Духовом монастыре г. Вильнюса (ул. Аушрос Варту, 10).

Отпевание митрополита Хризостома состоится 8 января 2025 года после Божественной литургии приблизительно в 8 утра. Затем митрополит Хризостом будет погребен в архиерейской крипте Свято-Духова монастыря.

Во дворе Свято-Духова монастыря можно также ознакомиться с фотовыставкой, приуроченной к 90-летию митрополита Хризостома.

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