Умер митрополит Виленский и Литовский на покое Хризостом

Владыка Хризостом вписал свое имя в историю Литвы, активно поддержав стремление её народа к свободе и независимости. Во время трагических событий в Вильнюсе в январе 1991 года он решительно осудил действия властей СССР и впоследствии был удостоен государственной награды Литвы – медали „В память 13 января“.
После ухода в 2010 году на покой митрополит Хризостом отстранился от любой публичной деятельности и полностью сосредоточился на молитве, продолжая посещать богослужения в восстановленном им храме во имя Рождества Христова в Букишках на окраине Вильнюса.
По словам предстоятеля Литовской Православной Церкви митрополита Виленского и Литовского Иннокентия, почивший митрополит Хризостом был исключительно яркой личностью.
"Это был человек, абсолютно преданный своей Матери-Церкви, самоотверженно боровшийся за ее интересы в самые трудные для нее времена. Он был очень мудрым человеком, умевшим найти выход из очень сложных ситуаций, встречавшихся в его архиерейской практике. Владыка Хризостом был человеком смелым и мужественным. Несмотря на внешнюю строгость он был также человеком исключительной доброты", - сказал митрополит Иннокентий.
Попрощаться с митрополитом Хризостомом могут все желающие в течение двух дней 6 и 7 января в Свято-Духовом монастыре г. Вильнюса (ул. Аушрос Варту, 10).
Отпевание митрополита Хризостома состоится 8 января 2025 года после Божественной литургии приблизительно в 8 утра. Затем митрополит Хризостом будет погребен в архиерейской крипте Свято-Духова монастыря.
Во дворе Свято-Духова монастыря можно также ознакомиться с фотовыставкой, приуроченной к 90-летию митрополита Хризостома.