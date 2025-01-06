Умер митрополит Виленский и Литовский на покое Хризостом

"Это был человек, абсолютно преданный своей Матери-Церкви, самоотверженно боровшийся за ее интересы в самые трудные для нее времена. Он был очень мудрым человеком, умевшим найти выход из очень сложных ситуаций, встречавшихся в его архиерейской практике. Владыка Хризостом был человеком смелым и мужественным. Несмотря на внешнюю строгость он был также человеком исключительной доброты", - сказал митрополит Иннокентий.