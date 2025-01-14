Улицы Вильнюса превратились в каток

„Городские компании рано утром провели профилактическую посыпку, и в настоящее время техника подрядчиков уже посыпает тротуар мелким щебнем“, - сообщил муниципалитет в Facebook.

„Позаботьтесь о своей безопасности, не торопитесь, оцените текущую ситуацию. Если вы заметили опасные участки, информируйте об этом свое староство или позвоните по номеру 1664, а также в Grinda по номеру 1355“, - сообщает муниципалитет.