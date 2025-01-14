2025.01.14 10:12

Улицы Вильнюса превратились в каток

 
ru.DELFI.lt
ELTA
ledas
ledas
ФОТО: Shutterstock

Вильнюсское городское самоуправление предупреждает, что во вторник в городе ожидается гололедица, морось и небольшой дождь, падая на тротуары, быстро превращается в лед.

„Городские компании рано утром провели профилактическую посыпку, и в настоящее время техника подрядчиков уже посыпает тротуар мелким щебнем“, - сообщил муниципалитет в Facebook.

В Вильнюсе 4 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек, поэтому быстро посыпать их все невозможно.

В первую очередь посыпаются лестницы, основные пешеходные дорожки, дорожки около пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

„Позаботьтесь о своей безопасности, не торопитесь, оцените текущую ситуацию. Если вы заметили опасные участки, информируйте об этом свое староство или позвоните по номеру 1664, а также в Grinda по номеру 1355“, - сообщает муниципалитет.

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