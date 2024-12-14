2024.12.14 14:16

Улицы, которые перед праздниками лучше объезжать: приложение окрашивает их в красный цвет

 
Kamščiai prieš šventes
Kamščiai prieš šventes
ФОТО: Delfi

Приближаются самые большие праздники года, в Вильнюсе ощущается праздничная суета. Однако покупателям приходится проявлять терпение. Около торговых центров стоят вереницы машин, образуются заторы. Торговцы отмечают, что число покупателей значительно увеличилось, поэтому для того, чтобы всех разместить, приходится нанимать регулировщиков движения.

В конце рабочего дня приложения, которые показывают, как обстоят дела на дорогах в городе, дороги около торговых центров окрашивают в красный цвет. Это улицы Озо и Карейвю, Теодоро Нарбуто, Укмергес.

По данным JUDU, перед праздниками движение около торговых центров становится сложным, труднопроходимыми становятся также дороги около рождественской елки и на основных артериях города – ул. Гележинё Вилко, Укмергес, Озо, Осло, Тукстантмячё, Калварию, Карейвю. В праздники неважно обстоят дела и в центре города – на ул. А.Гоштауто, Жигиманту, Врублесбкю, Б.Радвилайтес, T.Косцюшкос, Шейминишкю, Ринктинес и Оланду.

Подчеркивают, что в праздники движение в городе может быть более медленным и из-за большого потока людей и транспорта. В это время рекомендуется выбирать общественный транспорт.

Главы торговых центров отмечают, что перед праздниками у них растет число покупателей.

Представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас заметил, что праздничные продажи начинаются с ноября, фактически с акции Jamam. Однако самой интенсивной торговля бывает с начала декабря.

„Тогда ежедневно мы фиксируем большие потоки покупателей в вильнюсском, клайпедском и шяуляйском ТЦ Akropolis. Клиенты приезжают не только за покупками, но и в зоны развлечений, на рождественские ярмарки“, – сказал он.

Kamščiai prieš šventes

„Около ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй у нас оборудованы просторные стоянки.

Кроме того, около вильнюсского ТЦ в выходные работают регулировщики. Мы благодарны нашим посетителям за их сознательность и уважение друг к другу как в помещениях ТЦ, так и на стоянках“, – сказал он.

Представитель ТЦ Panorama Бируте Калановайте также сказала, что количество посетителей растет с каждым днем.

„Мы рады, что перед праздниками наш ТЦ оживает. В декабре, по сравнению с другими месяцами, в Panoramа поток покупателей значительно увеличивается, самая большая активность наблюдается в последнюю неделю перед праздниками“, – сказала она.

По ее словам, на подземной стоянке всегда работают два регулировщика, которые помогают водителям найти место.

„Однако мы все же рекомендуем альтернативные способы сообщения – пешком, если есть такая возможность, или на общественном транспорте.

Внутри Panoramа у нас есть внутренняя остановка, на которой в тепле покупатели могут ждать автобус или троллейбус“, – заметила Калановайте.

Растет число покупателей и в ТЦ Ogmios centras.

Его представитель сказал, что потоки покупателей перед праздниками очень велики, однако еще больше они будут 20-22 декабря.

Стоянки перед Vilnius Outlet присматривают работники.

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