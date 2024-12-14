Улицы, которые перед праздниками лучше объезжать: приложение окрашивает их в красный цвет

В конце рабочего дня приложения, которые показывают, как обстоят дела на дорогах в городе, дороги около торговых центров окрашивают в красный цвет. Это улицы Озо и Карейвю, Теодоро Нарбуто, Укмергес.
По данным JUDU, перед праздниками движение около торговых центров становится сложным, труднопроходимыми становятся также дороги около рождественской елки и на основных артериях города – ул. Гележинё Вилко, Укмергес, Озо, Осло, Тукстантмячё, Калварию, Карейвю. В праздники неважно обстоят дела и в центре города – на ул. А.Гоштауто, Жигиманту, Врублесбкю, Б.Радвилайтес, T.Косцюшкос, Шейминишкю, Ринктинес и Оланду.
Подчеркивают, что в праздники движение в городе может быть более медленным и из-за большого потока людей и транспорта. В это время рекомендуется выбирать общественный транспорт.
Главы торговых центров отмечают, что перед праздниками у них растет число покупателей.
Представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас заметил, что праздничные продажи начинаются с ноября, фактически с акции Jamam. Однако самой интенсивной торговля бывает с начала декабря.
„Тогда ежедневно мы фиксируем большие потоки покупателей в вильнюсском, клайпедском и шяуляйском ТЦ Akropolis. Клиенты приезжают не только за покупками, но и в зоны развлечений, на рождественские ярмарки“, – сказал он.
„Около ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй у нас оборудованы просторные стоянки.
Кроме того, около вильнюсского ТЦ в выходные работают регулировщики. Мы благодарны нашим посетителям за их сознательность и уважение друг к другу как в помещениях ТЦ, так и на стоянках“, – сказал он.
Представитель ТЦ Panorama Бируте Калановайте также сказала, что количество посетителей растет с каждым днем.
„Мы рады, что перед праздниками наш ТЦ оживает. В декабре, по сравнению с другими месяцами, в Panoramа поток покупателей значительно увеличивается, самая большая активность наблюдается в последнюю неделю перед праздниками“, – сказала она.
По ее словам, на подземной стоянке всегда работают два регулировщика, которые помогают водителям найти место.
„Однако мы все же рекомендуем альтернативные способы сообщения – пешком, если есть такая возможность, или на общественном транспорте.
Внутри Panoramа у нас есть внутренняя остановка, на которой в тепле покупатели могут ждать автобус или троллейбус“, – заметила Калановайте.
Растет число покупателей и в ТЦ Ogmios centras.
Его представитель сказал, что потоки покупателей перед праздниками очень велики, однако еще больше они будут 20-22 декабря.
Стоянки перед Vilnius Outlet присматривают работники.