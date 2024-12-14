Улицы, которые перед праздниками лучше объезжать: приложение окрашивает их в красный цвет

Подчеркивают, что в праздники движение в городе может быть более медленным и из-за большого потока людей и транспорта. В это время рекомендуется выбирать общественный транспорт.

По данным JUDU , перед праздниками движение около торговых центров становится сложным, труднопроходимыми становятся также дороги около рождественской елки и на основных артериях города – ул. Гележинё Вилко, Укмергес, Озо, Осло, Тукстантмячё, Калварию, Карейвю. В праздники неважно обстоят дела и в центре города – на ул. А.Гоштауто, Жигиманту, Врублесбкю, Б.Радвилайтес, T.Косцюшкос, Шейминишкю, Ринктинес и Оланду.

В конце рабочего дня приложения, которые показывают, как обстоят дела на дорогах в городе, дороги около торговых центров окрашивают в красный цвет. Это улицы Озо и Карейвю, Теодоро Нарбуто, Укмергес.

Главы торговых центров отмечают, что перед праздниками у них растет число покупателей.

Представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас заметил, что праздничные продажи начинаются с ноября, фактически с акции Jamam. Однако самой интенсивной торговля бывает с начала декабря.

„Тогда ежедневно мы фиксируем большие потоки покупателей в вильнюсском, клайпедском и шяуляйском ТЦ Akropolis. Клиенты приезжают не только за покупками, но и в зоны развлечений, на рождественские ярмарки“, – сказал он.

„Около ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй у нас оборудованы просторные стоянки.