Украинские танки, отремонтированные в Литве, вскоре вернутся на поле боя

 
ELTA
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Leopard 2
Leopard 2
ФОТО: AP / Scanpix

В пятницу на Гайжюнском полигоне были продемонстрированы уже отремонтированные привезенные из Украины танки "Leopard 2", которые, как сообщает Минобороны, вскоре вернутся на поле боя.

"Литва последовательно поддерживает борьбу Украины за независимость и не только направляет военную поддержку, но и помогает ремонтировать танки Leopard, которые крайне необходимы на поле боя. Сегодня мы можем увидеть, как выглядит отремонтированный и возрожденный мощный танк, который вскоре будет возвращен в Украину", - цитируется в пресс-релизе министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как указывает министерство, ремонт танков в Литве осуществляет компания Lithuania Defense Services (LDS).

Это совместное предприятие, созданное в Литве в 2022 году двумя крупнейшими производителями военной техники в Европе – немецкими компаниями Rheinmetale и Krauss-Maffei Wegmann, поставляющими вооружение в страны НАТО.

Эта компания обслуживает и ремонтирует боевые машины, находящихся на вооружении сил союзников НАТО, дислоцированных в регионе стран Балтийского моря.

С октября этого года поврежденные танки Leopard 2, доставленные с поля боя Украины, ремонтируются в ремонтной мастерской Lithuania Defense Services в Ионаве.

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