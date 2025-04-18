2025.04.18 07:04

Украинка рассказала о конфликте с Regitra: действия экзаменатора вызвали вопрос

 
Дейманте Марчюлайтите
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Vairavimo egzaminas
Vairavimo egzaminas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Попытка сдать на права, не для всех легкая задача. Особенно сложно обстоят дела с практическим экзаменом, его с первого раза сдают немногие. Проживающая в Каунасе гражданка Украины также столкнулась с проблемами и вступила в конфликт с Regitra. По ее словам, действия экзаменатора вызвали у нее ряд вопросов. Представители Regitra утверждают, что экзаменатору пришлось вмешаться, потому что действия водителя представляли угрозу.

„Я из Украины, сейчас живу в Каунасе. У меня конфликт с Regitra“, – писала женщина.

Женщина сказала, что у нее не получилось с первого раза сдать практический экзамен, его пересдача и вызвала массу негативных эмоций.

„Они е дают мне сдать экзамен. Хватают за руки или за руль. Вчера во время пересдачи инспектор Regitrа ударил меня по руке, на руке появился синяк, я обращалась в травматологию.

12 апреля в Regitrа поведение экзаменатора объяснили тем, что он пресек аварийную ситуацию. Они что не понимают, что такое поведение только ухудшает ситуацию?“, – вопрошала женщина.

Vairavimo egzaminas

Все это произошло 12 апреля в деревне Жиндуляй (Ширвинтский район).

Журналисты связались с Regitra. Пресс-секретарь Эгле Бачёните пояснила ситуацию.

„Основная цель Regitrа сделать так, чтобы права получили только подготовленные водители, не представляющие опасности ни для себя, ни для окружающих. Для этого сдают теорию и практику.

Мы призываем людей приезжать на экзамен подготовленными и уверенными в своих силах, а не полагаться на удачу. Если есть возможность, мы рекомендуем совершенствовать навыки с членами семьи в разных погодных условиях, в разное время суток.

На теории проверяют знание ПДД, а на практике – навыки вождения. На этом экзамене водители показывают, достаточно ли у них навыков для принятия решений в реальной ситуации. Только если их достаточно, человеку можно выдавать права. Стоит заметить, что экзамен оценивается по установленным критериям“, - сказала она. 

Regitra

Она заметила, что есть критические и некритические ошибки.

„Если возникают вопросы в связи с оценкой экзамена, можно попросить посмотреть видеозапись экзамена. Если и после этого человек не согласен с оценкой, он может подать апелляцию“, - сказано в комментарии.

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