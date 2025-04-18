Украинка рассказала о конфликте с Regitra: действия экзаменатора вызвали вопрос

12 апреля в Regitrа поведение экзаменатора объяснили тем, что он пресек аварийную ситуацию. Они что не понимают, что такое поведение только ухудшает ситуацию?“, – вопрошала женщина.

„Они е дают мне сдать экзамен. Хватают за руки или за руль. Вчера во время пересдачи инспектор Regitrа ударил меня по руке, на руке появился синяк, я обращалась в травматологию.

Женщина сказала, что у нее не получилось с первого раза сдать практический экзамен, его пересдача и вызвала массу негативных эмоций.

„Я из Украины, сейчас живу в Каунасе. У меня конфликт с Regitra“, – писала женщина.

„Основная цель Regitrа сделать так, чтобы права получили только подготовленные водители, не представляющие опасности ни для себя, ни для окружающих. Для этого сдают теорию и практику.

Мы призываем людей приезжать на экзамен подготовленными и уверенными в своих силах, а не полагаться на удачу. Если есть возможность, мы рекомендуем совершенствовать навыки с членами семьи в разных погодных условиях, в разное время суток.