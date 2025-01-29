Украинцам, впервые получившим убежище, бесплатное жилье в Вильнюсе будет предоставляться на полгода

„Вносимыми проектами по изменению решений предлагается изменить предыдущие решения Вильнюсского городского муниципального совета путем включения в него положения Закона о правовом статусе иностранцев, вступившего в силу в ноябре“, – заявил представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас в комментарии агентству Elta.
Согласно указанным положениям, иностранцы, в течение не более 6 месяцев со дня регистрации заявления о выдаче им вида на жительство, имеют право на бесплатное проживание в жилых помещениях государственных и муниципальных учреждений. До ноября в законе не предусматривался срок предоставления бесплатного жилья.
Следует отметить, что после истечения указанного срока иностранцы смогут продолжать проживать в муниципальном жилье за соответствующую арендную плату.
Правительство еще в июне прошлого года постановило, что иностранцы, получившие временную защиту или ожидающие решения о предоставлении этого статуса, могут бесплатно проживать в жилых помещениях государственных или муниципальных учреждений в течение полугода, причем началом исчисления этого срока считается день регистрации заявления мигранта на получение вида на жительство в Литве.
Между тем, согласно ранее действовавшему порядку, иностранцы могли проживать в таких жилых помещениях бесплатно только в течение срока предоставленной им временной защиты, каким бы продолжительным он ни был, а также до принятия решения о предоставлении или отказе во временной защите.