Украинцам, впервые получившим убежище, бесплатное жилье в Вильнюсе будет предоставляться на полгода

Правительство еще в июне прошлого года постановило, что иностранцы, получившие временную защиту или ожидающие решения о предоставлении этого статуса, могут бесплатно проживать в жилых помещениях государственных или муниципальных учреждений в течение полугода, причем началом исчисления этого срока считается день регистрации заявления мигранта на получение вида на жительство в Литве.