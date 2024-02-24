Ухудшается состояние самого старого литовского дуба

По данным муниципалитета, в Дирекцию охраняемых территорий Аукштайтии обращались в мае 2023 года. Тогда же состоялась и встреча с группой экспертов по ландшафту и озеленению. Экспертов попросили оценить состояние дуба с учетом неправильных опор.

Оценка состояния и рекомендации были подготовлены в кратчайшие сроки.

После получения рекомендаций муниципалитет обратился в Дирекцию охраняемых территорий Аукштайтии с просьбой о замене опор. В июле 2023 г. на встрече представитель Государственной службы охраняемых территорий осмотрел опоры и решил, что они нормальные. Только заметил, что одна опора сместилась, поэтому было решено изменить только ее место.

Когда начали искать, кто мог бы проделать такую работу, никто не отозвался. В ноябре дирекция объявила еще одну закупку услуг, но заключить договор не удалось - единственный участник конкурса предложил сумму больше, чем было предусмотрено.