Ухудшается состояние самого старого литовского дуба

 
ELTA
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Stelmužės ąžuolas Zarasų rajono savivaldybės nuotr.
Stelmužės ąžuolas Zarasų rajono savivaldybės nuotr.
На минувшей неделе местная община сообщила об ухудшении состояния Стелмужского дуба. Причина - неправильно установленные опоры. Зарасайский муниципалитет обратился за помощью в Государственную службу охраняемых территорий и в Дирекцию охраняемых территорий Аукштайтии.

По данным муниципалитета, в Дирекцию охраняемых территорий Аукштайтии обращались в мае 2023 года. Тогда же состоялась и встреча с группой экспертов по ландшафту и озеленению. Экспертов попросили оценить состояние дуба с учетом неправильных опор.

Оценка состояния и рекомендации были подготовлены в кратчайшие сроки.

После получения рекомендаций муниципалитет обратился в Дирекцию охраняемых территорий Аукштайтии с просьбой о замене опор. В июле 2023 г. на встрече представитель Государственной службы охраняемых территорий осмотрел опоры и решил, что они нормальные. Только заметил, что одна опора сместилась, поэтому было решено изменить только ее место.

Когда начали искать, кто мог бы проделать такую работу, никто не отозвался. В ноябре дирекция объявила еще одну закупку услуг, но заключить договор не удалось - единственный участник конкурса предложил сумму больше, чем было предусмотрено.

Муниципалитет активно контактирует с обеими службами, чтобы предпринять конкретные меры, в противном случае Стелмужский дуб лишится еще одного сука.

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