2025.01.29 10:21

Угрозой безопасности Литвы в прошлом году признали более 700 белорусов и россиян

 
ru.DELFI.lt
Kremlius
Kremlius
ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA | AFP / Scanpix

В прошлом году 598 белорусов и 125 россиян были признаны угрозой национальной безопасности Литвы, сообщает Департамент миграции.

Согласно подсчетам, в прошлом году 179 из 598 представляющих угрозу белорусам не выдали временный вид на жительство в Литве, 232 – не продлили действие этого документа.

По инициативе ДМ были упразднены виды на жительство 175 граждан Беларуси. Еще троим белорусам не выдали постоянный вид на жительство в Литве, а 9 лишили этого документа.

35 из 125 россиян не выдали временный вид на жительство в Литве, 36 – его не продлили. Еще 24 гражданина России были лишены полученного ранее временного вида на жительство, а 29 лишились постоянного вида на жительство в Литве.

В первый раз в постоянном виде на жительство в Литве отказано 16 россиянам.

Всем этим людям запрещен въезд в Литву,

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