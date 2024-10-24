Уезжающие за границу литовцы рискуют лишиться пенсии: бывает, что не успевают восстановить

„Мы на практике видим, что некоторые наши граждане, которые решили уехать за границу, сталкиваются с тем, что им перестают платить пенсию, потом им приходится доказывать право на нее. В результате человек надолго остается без денег и, к сожалению, есть печальные примеры, когда человек умирает, так и не успев восстановить пенсию“, – сказала Паулауске 24 октября на конференции в парламенте.
Адвокат Гинтарас Черняускас сказал, что, в соответствии с разъяснением Конституционного суда, у учреждений нет права на прекращение выплаты заработанной пенсии.
„Надо отметить, что 3 декабря 2003 г. Конституционный суд (КС) признал, что взносы человека, который работал и платил налоги, являются его собственностью, в данном случае действует право на частную собственность“, – сказал он.
Заместитель главы „Содры“ Эвалдас Микутис сказал, что в соответствии с действующим правопорядком само право на пенсию по старости связано с декларированием места жительства в Литве. По его словам, если у человека нет места жительства в Литве, то останавливают выплату пенсии, но потом можно возобновить выплату.
„Есть разница между приостановкой и прекращением выплаты пенсии. Прекращение означает, что человек лишился права на пенсию. Приостановка - временное явление, человек должен представить соответствующие данные и информацию“, – сказал Микутис.
„Когда приостанавливают выплату, потом все деньги возвращают, человек ничего не теряет. Однако до возобновления выплат никакие деньги не платят“, – прибавил он.
Микутис подчеркнул, что выплаты пенсий возобновляются по заявлению получателя, в котором указан стаж и указано, что человек не получает пенсию за границей. Правда, если получатель пенсии уезжает не в ЕС, не в страну Европейского экономического пространства, не в Швейцарию и Великобританию, то порядок возобновления выплаты будет сложнее.
По словам представителя „Содры“, часто возникают проблемы с передачей информации получателю пенсии о приостановке выплаты, поскольку у „Содры“ не всегда есть контакты таких людей.
„Тогда у человека не остается адреса в Литве, указана лишь страна отбытия. Связь прекращается“, – сказал Микутис.
Вице-министр социальной защиты и труда Мартинас Шюркус сказал, что ведомства должны искать возможности информирования всех жителей Литвы об их правах и обязанностях при отъезде за границу.
„Лучше всего искать решения как можно скорее информировать человека о том, что если он сделал шаг А, то должен сделать и шаг Б. Если не будет шага Б, он останется без пенсии“, – сказал он.