Уезжающие за границу литовцы рискуют лишиться пенсии: бывает, что не успевают восстановить

„Мы на практике видим, что некоторые наши граждане, которые решили уехать за границу, сталкиваются с тем, что им перестают платить пенсию, потом им приходится доказывать право на нее. В результате человек надолго остается без денег и, к сожалению, есть печальные примеры, когда человек умирает, так и не успев восстановить пенсию“, – сказала Паулауске 24 октября на конференции в парламенте.