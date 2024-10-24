2024.10.24 15:53

Уезжающие за границу литовцы рискуют лишиться пенсии: бывает, что не успевают восстановить

 
ELTA
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
Ruduo
Ruduo
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Живущая за границей гражданка Литвы Сандра Паулауске поднимает вопрос, почему живущим за границей литовцам перестают платить пенсию, люди вынуждены доказывать право на нее.По словам активистки, иногда такие люди надолго остаются без доходов или вообще им не удается вернуть пенсию.

„Мы на практике видим, что некоторые наши граждане, которые решили уехать за границу, сталкиваются с тем, что им перестают платить пенсию, потом им приходится доказывать право на нее. В результате человек надолго остается без денег и, к сожалению, есть печальные примеры, когда человек умирает, так и не успев восстановить пенсию“, – сказала Паулауске 24 октября на конференции в парламенте.

Адвокат Гинтарас Черняускас сказал, что, в соответствии с разъяснением Конституционного суда, у учреждений нет права на прекращение выплаты заработанной пенсии.

„Надо отметить, что 3 декабря 2003 г. Конституционный суд (КС) признал, что взносы человека, который работал и платил налоги, являются его собственностью, в данном случае действует право на частную собственность“, – сказал он.

Заместитель главы „Содры“ Эвалдас Микутис сказал, что в соответствии с действующим правопорядком само право на пенсию по старости связано с декларированием места жительства в Литве. По его словам, если у человека нет места жительства в Литве, то останавливают выплату пенсии, но потом можно возобновить выплату.

„Есть разница между приостановкой и прекращением выплаты пенсии. Прекращение означает, что человек лишился права на пенсию. Приостановка - временное явление, человек должен представить соответствующие данные и информацию“, – сказал Микутис.

Sodra

„Когда приостанавливают выплату, потом все деньги возвращают, человек ничего не теряет. Однако до возобновления выплат никакие деньги не платят“, – прибавил он.

Микутис подчеркнул, что выплаты пенсий возобновляются по заявлению получателя, в котором указан стаж и указано, что человек не получает пенсию за границей. Правда, если получатель пенсии уезжает не в ЕС, не в страну Европейского экономического пространства, не в Швейцарию и Великобританию, то порядок возобновления выплаты будет сложнее.

По словам представителя „Содры“, часто возникают проблемы с передачей информации получателю пенсии о приостановке выплаты, поскольку у „Содры“ не всегда есть контакты таких людей.

„Тогда у человека не остается адреса в Литве, указана лишь страна отбытия. Связь прекращается“, – сказал Микутис.

Вице-министр социальной защиты и труда Мартинас Шюркус сказал, что ведомства должны искать возможности информирования всех жителей Литвы об их правах и обязанностях при отъезде за границу.

„Лучше всего искать решения как можно скорее информировать человека о том, что если он сделал шаг А, то должен сделать и шаг Б. Если не будет шага Б, он останется без пенсии“, – сказал он.

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