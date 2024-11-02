2024.11.02 12:39

Уехавшие за границу жители могут виртуально посетить могилы своих близких

 
ru.DELFI.lt
Bernardinų kapinės
Bernardinų kapinės
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Уехавшие из Литвы, больные жители или те, кто не знает точное место захоронения своих дальних родственников, могут найти их в реестре или посетить могилы виртуально – с помощью реестра вильнюсских кладбищ, пишет портал madeinvilnius.lt.

В цифровом формате доступны данные по 43 кладбищам. Благодаря реестру сейчас можно найти точные координаты места захоронения.

При создании реестра с помощью дронов была зафиксирована каждая могила, созданы ортофотографические фотографии кладбищ и по ним составлены планы. В базу данных введена информация о каждой могиле.

В этом регистре можно найти могилу, даже не зная точной фамилии. Если на памятнике данные указаны на кириллице, в системе - на латинице, а в базе данных эта информация будет связана.

Для поиска можно использовать английский, литовский, польский, русский языки и иврит.

С помощью реестра можно найти и могилы известных людей. На историческом кладбище Расу в Вильнюсе можно посетить могилы Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса, Йонаса Басанавичюса, Винцаса Миколайтиса-Путинаса, Йонаса и Пятраса Вилейшисов.

На Антакальнисском кладбище можно посетить Горку деятелей искусства, где покоится прах известных литовских писателей, актеров, художников и музыкантов.

Каждый пользователь может добавить в реестр фотографию, сделать замечания, если столкнулся с неточной информацией или не нашел искомую могилу.

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