Уехавшие за границу жители могут виртуально посетить могилы своих близких

В цифровом формате доступны данные по 43 кладбищам. Благодаря реестру сейчас можно найти точные координаты места захоронения.

При создании реестра с помощью дронов была зафиксирована каждая могила, созданы ортофотографические фотографии кладбищ и по ним составлены планы. В базу данных введена информация о каждой могиле.

В этом регистре можно найти могилу, даже не зная точной фамилии. Если на памятнике данные указаны на кириллице, в системе - на латинице, а в базе данных эта информация будет связана.

Для поиска можно использовать английский, литовский, польский, русский языки и иврит.