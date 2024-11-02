Уехавшие за границу жители могут виртуально посетить могилы своих близких

В цифровом формате доступны данные по 43 кладбищам. Благодаря реестру сейчас можно найти точные координаты места захоронения.
При создании реестра с помощью дронов была зафиксирована каждая могила, созданы ортофотографические фотографии кладбищ и по ним составлены планы. В базу данных введена информация о каждой могиле.
В этом регистре можно найти могилу, даже не зная точной фамилии. Если на памятнике данные указаны на кириллице, в системе - на латинице, а в базе данных эта информация будет связана.
Для поиска можно использовать английский, литовский, польский, русский языки и иврит.
С помощью реестра можно найти и могилы известных людей. На историческом кладбище Расу в Вильнюсе можно посетить могилы Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса, Йонаса Басанавичюса, Винцаса Миколайтиса-Путинаса, Йонаса и Пятраса Вилейшисов.
На Антакальнисском кладбище можно посетить Горку деятелей искусства, где покоится прах известных литовских писателей, актеров, художников и музыкантов.
Каждый пользователь может добавить в реестр фотографию, сделать замечания, если столкнулся с неточной информацией или не нашел искомую могилу.