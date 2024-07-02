2024.07.02 14:59

Удостоверение техосмотра загрязняющего природу автомобиля будет упразднено через неделю

 
ru.DELFI.lt
Duslintuvas, išmetimo vamzdis
Duslintuvas, išmetimo vamzdis
ФОТО: AFP / Scanpix

После проверки инспекторами Департамента охраны окружающей среды автомобиля на дороге и выявления неисправности (чрезмерного выброса СО2), техосмотр будет упразднен не через 48 часов (нынешний порядок), а через 7 рабочих дней с момента составления протокола. Это изменение вступает в силу с 1 августа 2024 года. том, когда начнется проверка автомобиле, Департамент охраны окружающей среды информирует в отдельном порядке, пишет портал madeinvilnius.lt.

Поправки были внесены в порядок 25 июня 2024 года.

Техосмотр будет упразднен, если в течение 7 рабочих дней владелец автомобиля не пройдет проверку на станции прохождения техосмотра, где могут подтвердить, что транспортное средство исправно и нормы не превышены.

Министерство охраны окружающей среды отмечает, что с начала этого года действуют новые поправки, позволяющие инспекторам охраны природы проверять выхлопы автомобилей на дорогах, а если показатели превышают норму – упразднять действие техосмотра.

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