2024.08.24 13:29

Удивительные цены на услуги кафе в Польше: здесь чувствуешь себя богачом

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Zakopanė
Zakopanė
ФОТО: Agnes Kantaruk | Shutterstock

Закопане на юге Польши уже давно привлекает литовцев. Там не только собирается множество людей, но и цены кафе радуют туристов. Многие слышали, что в Польше на продукты цены ниже, однако надо заметить, что цены в кафе, по сравнению с литовскими, тоже радуют отдыхающих.

В выходные на Успение Богородицы людей в Закопане было не меньше, чем на литовском взморье.

По этой причине в дороге ждали заторы. После поездки, которая длилась больше 10 часов, машина добралась до польского курорта, который славится небольшими горами и туристическими тропами.

Автомобилей в Закопане много, а людей – еще больше, зато количество мест ограничено.

Цены на кафе, рестораны и фастфуд здесь буквально поражают.

Традиционный польский томатный суп стоит 15 злотых (3,5 евро), а куриная грудка с гарниром - около 6 евро.

Если вы хотите попробовать традиционные вареники с черникой, то порция будет стоить 27 злотых (6,3 евро), столько же стоят блинчики с сыром, кремом и клубникой.

Если вы хотите позавтракать – яичница с беконом и хлебом обойдется в 17 злотых (4 евро). И думаю, большинство знает, что порции в Польше немаленькие.

Удивляют и цены на коктейли. Например, Tekila Sunrise - 17 злотых (3,9 евро), Blue Monday – 14 злотых (3,2 евро), Mohito – 18 злотых (4,1 евро).

Не кусаются цены и на фуникулер Губалувка, на котором можно подняться на смотровую площадку.

Lenkija

В кафе с видом на горы эспрессо стоит 9 злотых (2 евро), а 0,5 л крафтового пива - 15 злотых (3,5 евро). Коктейль Aperol Spritz обойдется в 6,2 евро.

Тот же томатный суп здесь стоит 15 злотых, а шарик мороженого – 17 злотых (почти 4 евро).

Однако в ресторанах у подножия горы цены выше.

Там томатный суп стоит – 19 злотых (4,5 евро), а борщ с равиоли – 22 злотых (5,1 евро). Салат с курицей-гриль стоит 41 злотый (9,6 евро), а жаркое из куриного филе со шпинатом и картошкой – 55 злотых (почти 13 евро).

Надо сказать, что здесь можно найти заведения для людей с разными финансовыми возможностями.

Картофельная спираль, которую можно купить и в Паланге, здесь стоит 10 злотых (2,3 евро), примерно столько же стоит и вафля с посыпкой.

Kainos Lenkijoje

Итак, на еде в Закопане можно сэкономить и заплатить за ужин на двоих, скажем, 20 евро. Зато на парковке сэкономить не получится.

Стоянки с паркоматами быстро заполняются, поэтому приходится искать частные парковки.

Одни жители берут за стоянку машины в своем дворе 20 злотых (4,6 евро), а другие до 60 злотых (14 евро).

Стоит отведать местный копченый овечий сыр. Небольшой кусок сыра стоит 1,5-2,5 злотых (0,3-0,6 евро). Кусок побольше будет стоить 15 злотых (3,5 евро).

Zakopanės sūriai

Важно помнить, что в воскресенье в Польше магазины и торговые центры не работают.

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