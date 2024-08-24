Удивительные цены на услуги кафе в Польше: здесь чувствуешь себя богачом

В выходные на Успение Богородицы людей в Закопане было не меньше, чем на литовском взморье.
По этой причине в дороге ждали заторы. После поездки, которая длилась больше 10 часов, машина добралась до польского курорта, который славится небольшими горами и туристическими тропами.
Автомобилей в Закопане много, а людей – еще больше, зато количество мест ограничено.
Цены на кафе, рестораны и фастфуд здесь буквально поражают.
Традиционный польский томатный суп стоит 15 злотых (3,5 евро), а куриная грудка с гарниром - около 6 евро.
Если вы хотите попробовать традиционные вареники с черникой, то порция будет стоить 27 злотых (6,3 евро), столько же стоят блинчики с сыром, кремом и клубникой.
Если вы хотите позавтракать – яичница с беконом и хлебом обойдется в 17 злотых (4 евро). И думаю, большинство знает, что порции в Польше немаленькие.
Удивляют и цены на коктейли. Например, Tekila Sunrise - 17 злотых (3,9 евро), Blue Monday – 14 злотых (3,2 евро), Mohito – 18 злотых (4,1 евро).
Не кусаются цены и на фуникулер Губалувка, на котором можно подняться на смотровую площадку.
В кафе с видом на горы эспрессо стоит 9 злотых (2 евро), а 0,5 л крафтового пива - 15 злотых (3,5 евро). Коктейль Aperol Spritz обойдется в 6,2 евро.
Тот же томатный суп здесь стоит 15 злотых, а шарик мороженого – 17 злотых (почти 4 евро).
Однако в ресторанах у подножия горы цены выше.
Там томатный суп стоит – 19 злотых (4,5 евро), а борщ с равиоли – 22 злотых (5,1 евро). Салат с курицей-гриль стоит 41 злотый (9,6 евро), а жаркое из куриного филе со шпинатом и картошкой – 55 злотых (почти 13 евро).
Надо сказать, что здесь можно найти заведения для людей с разными финансовыми возможностями.
Картофельная спираль, которую можно купить и в Паланге, здесь стоит 10 злотых (2,3 евро), примерно столько же стоит и вафля с посыпкой.
Итак, на еде в Закопане можно сэкономить и заплатить за ужин на двоих, скажем, 20 евро. Зато на парковке сэкономить не получится.
Стоянки с паркоматами быстро заполняются, поэтому приходится искать частные парковки.
Одни жители берут за стоянку машины в своем дворе 20 злотых (4,6 евро), а другие до 60 злотых (14 евро).
Стоит отведать местный копченый овечий сыр. Небольшой кусок сыра стоит 1,5-2,5 злотых (0,3-0,6 евро). Кусок побольше будет стоить 15 злотых (3,5 евро).
Важно помнить, что в воскресенье в Польше магазины и торговые центры не работают.