Удивительные цены на услуги кафе в Польше: здесь чувствуешь себя богачом

В выходные на Успение Богородицы людей в Закопане было не меньше, чем на литовском взморье.

По этой причине в дороге ждали заторы. После поездки, которая длилась больше 10 часов, машина добралась до польского курорта, который славится небольшими горами и туристическими тропами.

Автомобилей в Закопане много, а людей – еще больше, зато количество мест ограничено.

Цены на кафе, рестораны и фастфуд здесь буквально поражают.

Традиционный польский томатный суп стоит 15 злотых (3,5 евро), а куриная грудка с гарниром - около 6 евро.

Если вы хотите попробовать традиционные вареники с черникой, то порция будет стоить 27 злотых (6,3 евро), столько же стоят блинчики с сыром, кремом и клубникой.