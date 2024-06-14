Удар по рейтингу: упало доверие населения к лидеру социал-демократов Блинкявичюте

Во время последних опросов в публичном поле часто обсуждался вопрос политического будущего В. Блинкявичюте. Дискуссию вызвал намек президента Гитанаса Науседы – если социал-демократам удастся победить на выборах в Сейм в октябре, он, после переизбрания, предложит председателю СДПЛ сменить Ингриду Шимоните на посту главы правительства. Однако политик, возглавившая партию на выборах в Европарламент (ЕП), не дала четкого ответа, решит ли она оставить свой пост в Брюсселе и возглавить кабинет министров.