Учреждения здравоохранения бьют в набат: очереди станут больше, услуги малодоступнее, врачи лишатся работы

„Оплата дорогих исследований и процедур с 2019 г. состояла из двух частей – часть стоимости выплачивается каждый месяц, а в конце года - остаток. Сейчас Больничная касса предлагает менять модель оплаты, поэтому вторую часть учреждения не получат“, – сказано в письме, обращенном к министру здравоохранения.

По данным Союза главных врачей, такая ситуация сложилась после того как на прошлой неделе на заседании совета Обязательного страхования здоровья Государственная больничная касса предложила новую практику, в соответствии с которой не будут оплачивать часть стоимости диализа, магнитного резонанса, компьютерной томографии за 2024 год. Кроме того, в будущем за эти услуги планируют платить еще меньше, искусственно снизить расценки с помощью системы „плавающего балла“, т.е. не будут выплачивать полную стоимость. По подсчетам врачей, некоторые учреждения понесут миллионные убытки, а часть – закроет отделения в регионах.

И такое решение уже задним числом коснется услуг, предоставленных пациентам.

„Учреждения здравоохранения каждый год получают устное обещание Больничной кассы выплатить вторую часть средств за дорогие услуги и исследования в конце года, если будет собран бюджет Обязательного страхования здоровья. По данным БК, в 2024 г. в бюджет поступит на 155 млн. евро (+4%) больше, значит, деньги на оплату предоставленных услуг есть“, – указали представители организаций.

По их словам, налицо парадоксальная ситуация, ведь учреждения здравоохранения весь год предоставляли услуги и у них было обоснованное ожидание на компенсацию всех расходов, как это делали на протяжении 4 лет.