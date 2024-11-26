2024.11.26 15:41

Учреждения здравоохранения бьют в набат: очереди станут больше, услуги малодоступнее, врачи лишатся работы

 
ru.DELFI.lt
Gydymo įsaiga
Gydymo įsaiga
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Литовский союз главных врачей, Литовская ассоциация частных учреждений здравоохранения и Литовская ассоциация радиологов предупреждают о новом кризисе в системе здравоохранения Литвы: из-за необдуманных решений учреждения будут вынуждены прервать предоставление услуг в небольших городах, часть жизненно необходимых исследований станет недоступна, врачи останутся без работы, а учреждения понесут миллионные убытки за предоставленные в этом году и неоплаченные услуги, сообщается в пресс-релизе.

По данным Союза главных врачей, такая ситуация сложилась после того как на прошлой неделе на заседании совета Обязательного страхования здоровья Государственная больничная касса предложила новую практику, в соответствии с которой не будут оплачивать часть стоимости диализа, магнитного резонанса, компьютерной томографии за 2024 год. Кроме того, в будущем за эти услуги планируют платить еще меньше, искусственно снизить расценки с помощью системы „плавающего балла“, т.е. не будут выплачивать полную стоимость. По подсчетам врачей, некоторые учреждения понесут миллионные убытки, а часть – закроет отделения в регионах.

„Оплата дорогих исследований и процедур с 2019 г. состояла из двух частей – часть стоимости выплачивается каждый месяц, а в конце года - остаток. Сейчас Больничная касса предлагает менять модель оплаты, поэтому вторую часть учреждения не получат“, – сказано в письме, обращенном к министру здравоохранения.

И такое решение уже задним числом коснется услуг, предоставленных пациентам.

„Учреждения здравоохранения каждый год получают устное обещание Больничной кассы выплатить вторую часть средств за дорогие услуги и исследования в конце года, если будет собран бюджет Обязательного страхования здоровья. По данным БК, в 2024 г. в бюджет поступит на 155 млн. евро (+4%) больше, значит, деньги на оплату предоставленных услуг есть“, – указали представители организаций.

По их словам, налицо парадоксальная ситуация, ведь учреждения здравоохранения весь год предоставляли услуги и у них было обоснованное ожидание на компенсацию всех расходов, как это делали на протяжении 4 лет.

„Если компенсации не будет, то учреждения не смогут покрыть свои расходы и столкнуться с тяжелым финансовым бременем, им придется не только не повышать, но даже снижать зарплаты врачам, в результате часть врачей эмигрирует или начнет предоставлять услуги удаленно в других странах; не получив всех денег, учреждениям придется снижать количество дорогих исследований и процедур, предоставляемых с компенсацией, в результате ухудшится доступность таких услуг для пациентов, а это грозит задержкой в постановке диагнозов или даже смертями“, – сказано в документе.

Все три организации обратились в Минздрав с просьбой инициировать общую встречу для обсуждения ситуации и угроз, не одобрять предложения БК и постановление совета Обязательного страхования здоровья, в котором запланированы средства на 2024 г.

В документе сказано, что такие спонтанные и невзвешенные решения отрицательно скажутся на всем секторе – учреждения, не получив денег, будут вынуждены снижать зарплаты врачам и количество услуг, предоставляемых с компенсациями, поэтому очереди на получение таких услуг станут больше, их доступность уменьшится, в результате пострадают пациенты.

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