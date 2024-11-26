Учреждения здравоохранения бьют в набат: очереди станут больше, услуги малодоступнее, врачи лишатся работы

По данным Союза главных врачей, такая ситуация сложилась после того как на прошлой неделе на заседании совета Обязательного страхования здоровья Государственная больничная касса предложила новую практику, в соответствии с которой не будут оплачивать часть стоимости диализа, магнитного резонанса, компьютерной томографии за 2024 год. Кроме того, в будущем за эти услуги планируют платить еще меньше, искусственно снизить расценки с помощью системы „плавающего балла“, т.е. не будут выплачивать полную стоимость. По подсчетам врачей, некоторые учреждения понесут миллионные убытки, а часть – закроет отделения в регионах.
„Оплата дорогих исследований и процедур с 2019 г. состояла из двух частей – часть стоимости выплачивается каждый месяц, а в конце года - остаток. Сейчас Больничная касса предлагает менять модель оплаты, поэтому вторую часть учреждения не получат“, – сказано в письме, обращенном к министру здравоохранения.
И такое решение уже задним числом коснется услуг, предоставленных пациентам.
„Учреждения здравоохранения каждый год получают устное обещание Больничной кассы выплатить вторую часть средств за дорогие услуги и исследования в конце года, если будет собран бюджет Обязательного страхования здоровья. По данным БК, в 2024 г. в бюджет поступит на 155 млн. евро (+4%) больше, значит, деньги на оплату предоставленных услуг есть“, – указали представители организаций.
По их словам, налицо парадоксальная ситуация, ведь учреждения здравоохранения весь год предоставляли услуги и у них было обоснованное ожидание на компенсацию всех расходов, как это делали на протяжении 4 лет.
„Если компенсации не будет, то учреждения не смогут покрыть свои расходы и столкнуться с тяжелым финансовым бременем, им придется не только не повышать, но даже снижать зарплаты врачам, в результате часть врачей эмигрирует или начнет предоставлять услуги удаленно в других странах; не получив всех денег, учреждениям придется снижать количество дорогих исследований и процедур, предоставляемых с компенсацией, в результате ухудшится доступность таких услуг для пациентов, а это грозит задержкой в постановке диагнозов или даже смертями“, – сказано в документе.
Все три организации обратились в Минздрав с просьбой инициировать общую встречу для обсуждения ситуации и угроз, не одобрять предложения БК и постановление совета Обязательного страхования здоровья, в котором запланированы средства на 2024 г.
В документе сказано, что такие спонтанные и невзвешенные решения отрицательно скажутся на всем секторе – учреждения, не получив денег, будут вынуждены снижать зарплаты врачам и количество услуг, предоставляемых с компенсациями, поэтому очереди на получение таких услуг станут больше, их доступность уменьшится, в результате пострадают пациенты.