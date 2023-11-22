Учителя соберутся на митинг возле Сейма - возобновляется забастовка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

В среду Литовский профсоюз работников образования возобновляет забастовку учителей. По словам председателя профсоюза Андрюса Навицкаса, бастовать собираются более 3 тыс. педагогов и 200 учебных заведений. В первый день забастовки также запланирован митинг учителей перед зданием Сейма.

Профсоюз во главе с А. Навицкасом в среду начинает вторую волну забастовки учителей. В первые две недели октября работники образования объявили забастовку, не сумев договориться с Министерством образования, науки и спорта (МОНС) о повышении зарплаты учителям в следующем году.

Профсоюз учителей не удовлетворен предложением Минобразования о повышении заработной платы в следующем году на 21% – по 10% с января и сентября. Профсоюз, возглавляемый А. Навицкасом, просит в бюджете следующего года предусмотреть большее повышение зарплат учителей – по 15% с января и сентября.

Подготовленный Правительством проект государственного бюджета на следующий год сейчас обсуждается в Сейме.

Отвечая на запросы учителей, три оппозиционные фракции подготовили предложения о повышении зарплат учителей больше, чем планировало Минобразования.

Заново начинающие забастовку учителя надеются на поддержку со стороны членов Сейма, в то же время министр образования Гинтаутас Якштас скептически оценивает предложения оппозиции, подчеркивая, что в проекте бюджета предусмотрен максимальный объем средств на повышение зарплат.

С четырьмя другими профсоюзами учителей министерство нашло консенсус по улучшению условий труда учителей – увеличению зарплат, сокращению классов и пересмотру кадровой структуры.

По поводу сокращения количества детей в классах и пересмотра кадровой структуры министерство также достигло консенсуса с возглавляемым А. Навицкасом профсоюзом.

Однако ЛПСРО не собирается продлевать коллективный отраслевой договор, в который будут включены эти договоренности, до тех пор, пока не будет принято предложение учителей о повышении зарплаты.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии