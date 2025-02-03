Учителя бьют в набат: с большой проблемой столкнутся не только украинцы, но и вернувшиеся в Литву эмигранты

Учителя, работающие с детьми беженцев из Украины, бьют в набат: больше нет возможности освободить иностранцев. живущих в Литве всего два года, от государственного экзамена по литовскому языку на аттестат зрелости. И вообще, по словам учителей, за 30 лет так и не создана нормальная база для обучения литовскому детей, для которых литовский - не родной язык. С этой проблемой сталкиваются не только дети украинцев, но и возвращающиеся в Литву эмигранты, а также нацменьшинства.