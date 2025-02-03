Учителя бьют в набат: с большой проблемой столкнутся не только украинцы, но и вернувшиеся в Литву эмигранты

При этом Министерство науки, образования и спорта в своем ответе Delfi указало, что „за 2-3 года изучающие литовский язык в Литве, получая помощь, могут выучить литовский язык. Желающие здесь учиться в вузах обязаны владеть литовским“.
Однако исключение все же есть. По данным министерства, иностранцы, приехавшие в Литву учиться по программе средней школы (в III или IV гимназические классы), могут обратиться с аргументированным заявлением в комиссию по организации и проведению государственных экзаменов при Национальном агентстве образования. Эта ко,миссия рассматривает каждое такое заявление, аргументы и обстоятельства, представленные в нем.
„Комиссия может предложить министерству освободить ученика от государственного экзамена по литовскому языку и литературе. Такой ученик будет освобожден от этого экзамена и получит аттестат зрелости, сдав хотя бы один экзамен“, – сказано в комментарии.
О существующей проблеме в социальной сети Facebook писала учитель-репетитор по литовскому языку Виргиния Тамошюнайте, после того, как приехавшие недавно в Литву 11-классники рассказали ей, что их в этом году не освобождают от сдачи экзамена по литовскому языку.
Ранее действовал порядок, в соответствии с которым дети из Украины должны были сдавать этот экзамен, но те, кто прожил в Литве меньше двух лет и не хотел сдавать этот экзамен, освобождались директором школы.
„Это действовало еще в сентябре 2024 года, а с января порядок изменился“, – рассказала Тамошюнайте.
Учитель интересовалась ситуацией, звонила в Национальное агентство образования, но не нашла документ, на основе которого действует новое правило. Она также сказала, что эта проблема актуальна не только для детей из Украины, но и для детей эмигрантов, вернувшихся в Литву, если они приехали и поступили, например, в 11 класс..
„Не создана благоприятная база, чтобы ребенок-иностранец в первый год, например, мог выучить и сдать экзамен по литовскому, например, на уровень А1, а во второй – B2. Такой порядок был бы разумным и логичным, он помог бы детям-иностранцам выучить литовский язык“, – сказала Тамошюнайте, заметив, что отсрочка сдачи экзамена не решит проблему в корне.
Больше чем за 30 лет независимости, по ее словам, в Литве не была создана нормальная база для преподавания литовского детям-иностранцам, на это не выделяли ни ресурсы, ни средства. По ее словам, нужно говорить о создании стратегии преподавания литовского для детей-иностранцев, которая нужна, как для украинцев, так и для детей эмигрантов и для детей нацменьшинств.
„Обучение детей-иностранцев в школе должно быть как-то регламентировано, например, всех таких детей собирают в одну группу и 5 раз в неделю последовательно их учат литовскому. Сейчас этого нет, каждая школа делает, что хочет и как получается. Более состоятельные родители отправляют детей в разные летние лагеря, где дети быстрее учатся говорить, но не все себе могут это позволить“, – сказала Тамошюнайте.
Педагог Агне Климчаускайте-Янавичене, создавшая для детей из Украины школу Gravitas Schola, отметила, что надо понимать, что прошло немного времени, за это время невозможно подготовить украинцев сдавать экзамен наравне с литовскими детьми. По ее словам, это могут сделать только очень мотивированные дети. Специалист заметила, что действующий принцип интеграции недейственный.
„К сожалению, такой способ не дает ни нормальной интеграции, ни равных возможностей детям, не гарантирует и лояльность к принявшей стране“, – сказала педагог, которая не оспаривает необходимость изучения государственного языка.
„Не учить его - это преступление против принявшей страны и детей, ведь так они запрограммированы стать рабсилой без права выбора или будут расти в закрытом пузыре, вред от наличия которых ощущает все общество. Остается открытым один вопрос – как осуществить изучение языка и интеграцию, не нарушая интересы ребенка и не вызывая озлобленность и деструктивные последствия в принимающей стране?“ – вопрошала Климчаускайте-Янавичене.
По словам главы Gravitas Schola, из-за туманного будущего в принимающей стране многие украинские дети параллельно учатся удаленно в украинских школах, чтобы окончить их и получить аттестат.
„Это очень большая физическая и психологическая нагрузка на ребенка, ведь он учится в двух школах (даже если в Украине учится экстерном). Иногда они запускают учебу в местных школах и концентрируются на учебе в удаленной школе, ведь результаты ее окончания более значимы в будущем“, – сказала педагог.
Министерство науки, образования и спорта подчеркнуло, что для получения аттестата зрелости в Литве надо сдать два государственных экзамена. Экзамен по литовскому языку и литературе обязателен. В 2022-2024 гг украинских детей освобождали от экзамена по госязыку, с 2025 г. этой возможности не осталось.