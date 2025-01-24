Учитель из Йонавы не могла сдержать слез: я больше не могу

„В связи с проблемами, связанными с руководством школы, ко мне лично не обращался никто из родителей. Как мать ученика школы, могу сказать, что у меня нет оснований в том, чтобы кого-то подозревать или в чем-то сомневаться. Если есть очевидные причины для беспокойства, о них, я думаю, хотела бы знать не только я, но и другие родители. Не извне, не от СМИ, а на месте, от тех же родителей, которые их видят. Ведь наши голоса вместе звучат сильнее. Мы обязательно обсудим этот случай с родителями в ближайшее время. На сегодняшний день хочу сказать, что обращение в ответственные ведомства - это не позиция большинства родителей. Хочу сказать, что я лично школе и ее руководству доверяю“.