Учитель из Йонавы не могла сдержать слез: я больше не могу

„Родители видели учителя первого класса в слезах. На вопрос, что случилось, она ответила: „Больше не могу, я говорила с директором’“, – рассказал один из родителей, заметив, что такие ситуации вызывают вопрос в связи с эмоциональной обстановкой в коллективе.
Родители говорят, что из начальной школы ушло немало учителей, некоторые ушли в середине учебного года.
„Нескольких детей также перевели в другие школы, а это свидетельство того, что в школе есть серьезные проблемы“, – сказано в письме.
„Вопрос вызывает квалификация руководителя школы и способности руководить коллективом. Поэтому мы обратились в ответственные ведомства с просьбой исследовать ситуацию в йонавской начальной школе. Мы очень надеемся, что будут приняты соответствующие меры, что доверие к школе восстановят“, – отмечают родители.
„Мы пока не получали информации об этой школе, но углубимся в этот вопрос. В этом году в нескольких школах, включая йонавскую начальную, планируется исследование микроклимата“, – сказано в ответе отдела образования.
Директор йонавской начальной школы Йоланта Мацайтене сказала: „Опасения родителей безосновательны, высказанные утверждения не отвечают реальности. Я хочу ответственно заявить, что в этом году никаких напряженных бесед или конфликтов с учителями первых классов не было. Я также акцентируют, что встречи и индивидуальные беседы с учителям проводятся после уроков, поэтому факт, что якобы учитель плакала в рабочее время, необоснован. Я прилагаю максимум усилий, чтобы создать для работников максимально комфортные условия труда (...).
Эмоциональное окружение в школе хорошее – это показывают исследования: психолог исследовала вопрос адаптации первоклассников и микроклимата во всей школе. (...)
Утверждение, что „в последние несколько месяцев из школы ушло несколько учителей“ - неправда. Не было случаев, когда учителя начальной школы ушли с работы в середине года, учебный процесс проходит нормально весь год. С января в школе не работает один помощник учителя, который решил поменять место работы по личным причинам.
Правда, что из школы ушло несколько детей, но это нормальное явление. Только в январе наша школа получила три заявления на поступление детей.
Очень жаль, что обеспокоенные родители пытаются решать проблемы с помощью СМИ. На всех собраниях мы призываем родителей открыто говорить с администрацией. Необоснованные заявления наносят вред школе и вводят в заблуждение“, – сказала Мацайтене.
Председатель совета школы, учитель-эксперт Валдоне Шимоните:
„Как председатель совета, я ответственно заявляю, что заявления о плохом микроклимате в коллективе, об увольнениях учителей в учебное время, о плохой организации труда не отражают реальную ситуацию. Я работаю с первыми классами. После беседы с коллегами я могу сказать - никакого эмоционального давления со стороны администрации не было“.
Председатель родительского совета Симона Дамулене:
„В связи с проблемами, связанными с руководством школы, ко мне лично не обращался никто из родителей. Как мать ученика школы, могу сказать, что у меня нет оснований в том, чтобы кого-то подозревать или в чем-то сомневаться. Если есть очевидные причины для беспокойства, о них, я думаю, хотела бы знать не только я, но и другие родители. Не извне, не от СМИ, а на месте, от тех же родителей, которые их видят. Ведь наши голоса вместе звучат сильнее. Мы обязательно обсудим этот случай с родителями в ближайшее время. На сегодняшний день хочу сказать, что обращение в ответственные ведомства - это не позиция большинства родителей. Хочу сказать, что я лично школе и ее руководству доверяю“.