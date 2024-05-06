Учения в Каунасе около здания муниципалитета - будет введен комендантский час

"Около муниципалитета оборудуют укрепления, ходят охранники с оружием. Вход закрыт мешками с песком, на ул. Л.Сапегос блокпост", – сообщил мужчина.

Портал напоминает, что в городе проходят учения, поэтому жителям не надо ничего бояться.

Учения "Бастион Перкунаса 2024" будут проходить 6-8 мая.

Каунасский муниципалитет сообщал, что с 22 ч. 7 мая до 5 ч. 8 мая в микрорайоне Палямонас, старостве Пятрашюнай будет введен комендантский час.

Перемещение жителей ограничивать не будут, но могут останавливать для проверки транспорт.