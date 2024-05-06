2024.05.06 16:25

Учения в Каунасе около здания муниципалитета - будет введен комендантский час

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

6 мая после обеда читатель портала Kas vyksta Kaune был удивлен необычной картиной около здания Каунасского муниципалитета. По его словам, вокруг здания ставят ограждения, ходят вооруженные охранники.

"Около муниципалитета оборудуют укрепления, ходят охранники с оружием. Вход закрыт мешками с песком, на ул. Л.Сапегос блокпост", – сообщил мужчина.

Портал напоминает, что в городе проходят учения, поэтому жителям не надо ничего бояться.

Учения "Бастион Перкунаса 2024" будут проходить 6-8 мая.

Каунасский муниципалитет сообщал, что с 22 ч. 7 мая до 5 ч. 8 мая в микрорайоне Палямонас, старостве Пятрашюнай будет введен комендантский час.

Перемещение жителей ограничивать не будут, но могут останавливать для проверки транспорт.

Каунасцев просят не паниковать, сохранять спокойствие, выполнять просьбы и указания военных и других служащих.

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