Учения продолжаются: военных уже можно увидеть и в Вильнюсе

Во вторник журналист Delfi зафиксировал военных у здания Вильнюсского муниципалитета.
Во вторник с 22 ч. до 5 ч. в среду Литовская армия будет проводить учения, в некоторых районах будет введен комендантский час. Сообщается, что жители особых неудобств не почувствуют, однако все же появятся реальные контрольные пункты, на которых будут дежурить полицейские и работники комендатуры. На этих пунктах будут останавливать автомобили. Не исключено, что могут останавливать прохожих и проверять у них документы.
Литовская армия уже сообщала, что учения с введением комендантского часа будут проходить в столичных микрорайонах Виршулишкес и Аукштеи Панеряй и в каунасском Палемонасе. Сотрудники комендатур вместе с полицейскими будут контролировать территории, охранять объекты, проверять транспорт.
Жители во время комендантского часа смогут перемещаться беспрепятственно, однако в специальных проверочных пунктах будут останавливать и проверять транспорт, документы и выполнять другие процедуры, как во время полицейского рейда. На отдельных территориях, где будет введен комендантский час, могут останавливать не только транспорт, но и прохожих, будут проверять документы, однако других ограничений не будет.