Участник трагического ралли: управлявший машиной парень не виноват

„Что касается этого конкретного ралли – организаторы хорошо позаботились о безопасности гонщиков на участках на гравийных дорогах и в лесах. Там были отмечены все препятствия, которые могли привести к несчастью. Были отмечены камни, сучья, – сказал Delfi Дауноравичюс. – Перед каждым ралли готовят планы безопасности, отмечают сложные места, организаторы их показывают. На этом ралли план безопасности был и он утвержден. Там отмечены конкретные места.

Инцидент произошел в городе в темное время суток на крутом повороте. Латвийский экипаж – Кристапс Телле и Каспарс Грива – на полном ходу съехали с трассы и врезались в стоявших зрителей.

Delfi напоминает, что в пятницу поздно вечером в Утене произошла трагедия – во время ралли гоночный автомобиль съехал с трассы и врезался в толпу зрителей. Погиб 21-летний молодой человек, пострадали еще 14 зрителей.

Я не понимаю, зачем надо было делать двухчасовой перерыв и устраивать ралли в темноте. Если что-то делаешь, должен быть смысл. Почему ночью? Эта трагедия должна дать урок, особенно тем, кто утверждает планы безопасности, и не допускать такое, что программирует несчастье“, - сказал Дауноравичюс.

„Организовывать гонки в городе опасно, особенно – для людей. А что значит ночь? Зрители хуже оценивают ситуацию. Ночью охранникам также сложнее контролировать людей.

Надо провести расследование, я не могу много комментировать. Не хочу говорить, что это ошибка организаторов, что слишком близко расставили безопасные зоны, но если автомобиль с трассы въехал в толпу, значит толпа стояла там, где разрешил стоят организатор,и организатор считал, что это безопасно“.

Литовская федерация автоспорта после трагедии заявила, что причина трагедии, вероятно, ошибка экипажа.

Такая позиция удивила Дауноравичюса. Он сам преодолел этот поворот во время ралли. Он напомнил, что рулон с сеном, на котором была стрелка, был сбит другими машинами, но даже, заметив поворот, тормозить там было сложно – его автомобиль задним колесом выскользнул за пределы трассы.

„Другие участники ралли сбили рулоны с сеном, а тот молодой гонщик, неопытный, видимо, на них рассчитывал. В стенограмме должно было сообщаться, что за рулонами с сеном - поворот налево. Но рулонов на месте не было. Поэтому на полной скорости он и мчался вперед.