Уборка могилы и зажжение свечи: услуга смотрителей пользуется популярностью

"Сегодня люди склонны видеть образ незагроможденного, упорядоченного, возможно, минималистского места захоронения. В заказах мы замечаем, что часто преобладает желание посадки живых цветов, люди все чаще склоняются к отказу от искусственных цветочных композиций", - рассказала Л. Люткаускене.

"Мы бы не осмелились выделить конкретный контингент лиц, заказывающих услугу по обустройству кладбищ, поскольку многие заказы получаем от наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также часть заказов поступает от пожилых людей, которые, возможно, по состоянию здоровья или просто, опасаясь дальних расстояний, обращаются к нам за помощью", - рассказала женщина.

По словам Лауры Люткаускене, руководителя компании по обустройству кладбищ Pamenu.lt, несколько лет назад, когда они начали свою деятельность, ими заинтересовались лишь немногие клиенты.

Что касается цен, то указано, что за 39 евро смотрители прибудут на место, уберут мусор, сухие листья, почистят надгробие, польют растения, зажгут свечу и произнесут молитву. Если вы хотите выкорчевать старые растения, добавить земли и посадить новые цветы, вам уже придется заплатить 69 евро.

Это правда, что в прошлом искусственные цветы на могилах были очень популярны. Теперь, по словам менеджера компании, предоставляющей услуги по обустройству кладбищ, если люди решают заменить живые цветы другими, у них есть особые пожелания.

По словам Л. Люткаускене, в Литве все более популярными становятся могилы, покрытые плитами и галькой. Недаром люди идут по этому пути выбора. "Они хотят, чтобы место захоронения было, как можно меньше нагромождено. Что касается свечей, люди предпочитают зажигать несколько штук, не загружая место захоронения", - сказала она.

Заказы принимают круглый год

Хотя приближается день, когда мы все отправимся навестить могилы наших близких и почтить их память, Л. Люткаускене сказала, что она заметила, что жители Литвы склонны обращаться за услугами по обустройству мест захоронения не только с приближением этого дня.